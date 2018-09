(foto) Egalitatea de gen nu este despre femei, ci despre echilibrul dintre femei și bărbați. 25 de jurnaliști și jurnaliste au fost instruiți în domeniul egalității de gen

„Am lansat acest program pentru că știm că mass-media are un rol crucial în formarea modului de gândire al întregii societăți. Iar aceste instruiri vin să ofere noi cunoștințe în domeniul egalității de gen și drepturile femeilor. Dvs. sunteți vocea țării, care trebuie să ceară respectarea justiției, adevărului și a drepturilor omului, inclusiv a egalității de gen”, a precizat Nina Orlova, specialistă în programe UN Women Moldova.

Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente (API), a subliniat importanța jurnaliștilor și a jurnalistelor în promovarea principiului echilibrului de gen în societate: ”Egalitatea de gen nu este doar despre femei, ci despre echilibrul dintre femei și bărbați. Este important ca fiecare dintre noi să înțelegem acest lucru și să ne înarmăm cu răbdare pentru că, din păcate, mentalitățile patriarhale încă persistă în societate, iar jurnaliștii, ca formatori de opinie, ar trebui să se implice în schimbarea acestor mentalități. Cel mai trist lucru este faptul că în mass-media din Republica Moldova practic lipsesc materiale care ar arăta responsabilitățile egale dintre părinți în educarea copiilor. De noi depinde dacă această realitate va fi schimbată. Materialele jurnalistice sunt capabile să influențeze, să educe şi să dezvolte, pe termen lung, felul de a gândi al oamenilor. Jurnaliștii sunt oamenii care trebuie să lucreze în interesul public și să promoveze drepturile oamenilor, inclusiv egalitatea de gen. Iar noi trebuie să găsim diverse modalități de a ne face meseria, să facem oamenii să gândească diferit.”

Expertele au îndemnat participanții să nu judece stereotipic și să facă auzite vocile femeilor în funcții de conducere. ”Noi toți judecăm stereotipic. Să punem ochelarii gender, să încercăm să vedem dincolo de stereotipurile cu care am crescut. Ce le vom arăta oamenilor, aceasta vor înțelege”, consideră Olga Nicolenco, formatoare în cadrul programului. ”La moment, acest dezechilibru nu ne face bine nici nouă, nici copiilor noștri, nici societății în general. Trebuie mereu să căutăm o metodă să privim altfel la lucruri. Deseori titlurile senzaționaliste sunt cele care promovează mesaje sexiste. Noi trebuie să fim mai creativi atunci când încercăm să promovăm pe agenda mediatică teme precum egalitatea de gen”, a menționat Alina Radu, directoarea publicației ”Ziarul de Gardă”.

Participanții au menționat că vor ține cont de cele învățate în cadrul instruirilor. ”Egalitatea de gen nu este un subiect foarte popular în mass-media, dar și în rândul consumatorilor de presă. De aceea, atât tinerii jurnaliști, cât și cei cu mai multă experiență au nevoie periodic de training-uri, pentru a fi la curent cu problemele cele mai importante din acest domeniu. Mi-am dat seama că mass-media deseori abordează aceste teme în mod clișeizat, din lipsă de timp, de documentare, dar, uneori, și din neștiință. În cadrul sesiunii de instruire am înțeles că există o multitudine de probleme și aspecte care merită și trebuie să fie abordate de jurnaliști. Totodată, discuțiile cu formatorii ne-au ajutat să înțelegem unde greșim atunci când scriem despre egalitatea de gen, care e terminologia corectă pe care trebuie să o utilizăm și ce aspecte sunt total sau foarte puțin acoperite de presa din Republica Moldova”, a subliniat Natalia Porubin, redactoră-coordonatoare la Centrul de Investigații Jurnalistice. ”M-am familiarizat și mi-am aprofundat cunoștințele atât despre termenii-cheie și definițiile de gen, egalitate de gen, cât și despre importanța acestora în mass-media. La fel, am aflat detalii din legislația națională și internațională și cum este ea respectată la noi. Prin exercițiile practice, am aflat care sunt cazurile tipice de utilizare a formelor sexiste și cum să le evităm la scrierea articolelor. Iar după discuțiile despre stereotipurile din societatea noastră voi ști ce subiecte să abordez în practică la scrierea articolelor, pentru a contribui la educarea societății și schimbarea stereotipurilor, convingerilor formate de-a lungul anilor din societatea noastră, de felul că ”femeia are locul ei la cratiță...” sau multe altele de acest gen”, ne-a spus Victoria Popa, reporteră la ”Jurnal de Chișinău”.