(foto) Cum e să fii ridicător pe umeri sau asistent de selfie la festival? Experiența oferită de Kaufland la Summer Fest

Iar pentru curioși și dornici de a experimenta ceva nou, activarea „Job de festival by Kaufland” a fost alegerea perfectă. Aceștia au avut posibilitatea de a se familiariza, într-un mod out of the box, distractiv și adaptat contextului de festival, cu ideea de loc de muncă part-time. Participanții au avut oportunitatea să aplice pentru următoarele „funcții”: Degustător de cocktail-uri, Răcoritor, Încărcător mobil de festival, Ridicător pe umeri sau Asistent de selfie. Și cum orice muncă este răsplătită, cele peste 500 de persoane care au dat curs provocării s-au ales cu premii, iar cei mai norocoși au câștigat la tombolă: brățară fitness, boxă portabilă sau căști wireless.

„Prin această activare, ne-am propus să le arătăm participanților că suntem un angajator modern și deschis în a înțelege nevoile candidaților și pe cele ale angajaților, cum este nevoia unui grafic de muncă flexibil. Cu acest mesaj venim nu doar către studenții care ar dori să îmbine orele de curs cu un job part-time, dar și către cei care vor să obțină un venit suplimentar și să acumuleze experiență”, a precizat Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director în cadrul Kaufland.

Potrivit sursei, în Republica Moldova există deja oficiul Kaufland unde își desfășoară activitatea angajați ai departamentului Resurse Umane, Achiziții, Construcții și Imobiliare, Financiar-Administrativ.

Totodată, recent a fost demarat procesul de recrutare pentru echipa de management a magazinelor Kaufland în Republica Moldova, urmând ca în scurt timp să fie deschise posturile de lucrători comerciali. Cei interesați pot să aplice pentru locurile de muncă vacante AICI, fie pe Rabota.md.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine în 7 țări. Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmărim implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pe lângă educație și sănătate, sprijinim proiectele dedicate protecției mediului înconjurător și pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul activităților sportive și adoptarea unei nutriții echilibrate. Informații suplimentare pot fi accesate pe www.kaufland.md.