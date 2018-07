(doc/video) ANRE nu va mai stabili prețurile plafon la carburanți o dată la două săptămâni: Care va fi procedura

Potrivit inițiativei legislative, ANRE va stabili prețurile plafon trimestrial.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piaţa produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 urmărește asigurarea unei stabilități de durată în procesul plafonării de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică a prețurilor pentru comercializarea produselor petroliere principale, per ansamblu acest proiect având un impact social pozitiv pentru consumatorii de produse petroliere.

Astfel, proiectul în cauză vine să modifice și să completeze art. 4 alin. (4) al Legii privind piaţa produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001, prin extinderea perioadei pentru stabilirea de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică a prețurilor plafon, de la 2 săptămâni la 1 trimestru și cu stabilirea dreptului Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică de a ajusta prețurile plafon pe parcursul trimestrului doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts raportate la cursul mediu valutar BNM.

„În Parlament a intervenit în reglementare administrativa legislativă ca ANRE-ul să aibă posibilitățile legale să intervină în aplicarea acestor prețuri. A fost un scop și anume pentru o transparență a majorărilor. Societatea civilă cunoaște algoritmul formării acestor prețuri. Ceea ce ține de stabilitate, nu prea avem progres benefic, dar până la capăt agenția are temei legal pentru a interveni. Mecanismul care va fi urmat după această lege ține de termenul de trei luni de zile pentru ANRE. Agenția are dreptul să intervină în urma adresărilor agenților economici. Iar dacă este o scădere de 10% atunci agenția este obligată să intervină în reglementarea acestor prețuri. La baza acestei inițiative stau câteva calcule. Am avut șase intervenții. Devierile nu sunt atât de majore. Impactul în societate a fost cel care a fost. În momentul majorării acestor prețuri, ANRE are posibilitatea de a interveni în termen de trei luni de zile, în condițiile în care cotațiile vor devia mai mult de 10%. Marja de 10% nu este atât de relevantă. Va fi o stabilitate vizibilă, dar și transparentă. Să nu uităm și partea economică. Agenții nu pot pune prețuri care vor duce la dezavantaje. Nu este un număr limit de intervenții. Sancțiunile vor fi aplicate în funcție de manevrele aplicate pe panoul de prețuri de către agenții economici”, a declarat autorul proiectului Vladimir Cernat.

În proiect se mai arată că necesitatea acestor modificări și completări derivă din impactul social sporit negativ ce a fost determinat de ultimele acte administrative ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de plafonare a prețurilor pentru comercializarea produselor petroliere principale, generând proteste în masă. Aceste acte de plafonare, într-un final, au și fost contestate în interesele consumatorilor în instanțele de judecată competente, fiind invocată netransparență în procesul de formare și plafonare a prețurilor pentru produsele petroliere.

Cert este că, la etapa actuală Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică urmează să modifice Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere și să asigure un grad mai înalt de transparență în acest proces, însă la moment cea mai optimă soluție pînă la identificarea procedurii necesare este stabilirea trimestrială a prețurilor plafon.

Drept urmare, în cazul majorării constante a cotațiilor Platts, stabilirea trimestrială a prețurilor plafon va reduce din impactul social, comparativ cu stabilirea acestora odată la 2 săptămâni.