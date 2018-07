(doc) Ce prevede de fapt Legea Magnitsky înaintată de PLDM

PLDM-ul argumentează necesitatea adoptării acestei legi după ce pe parcursul ultimului deceniu prin sistemul bancar autohton au fost derulate numeroase tranzacţii suspecte de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Tranzacţiile au implicat companii înregistrate în jurisdicţii off-shore şi agenţi economici din Federaţia Rusă.

Scopul acestor tranzacţii vizează transferul în jurisdicţii străine a bunurilor obținute în rezultatul actelor de corupţie, însoţite de încălcarea gravă a drepturilor omului care au loc, în mare parte, peste hotarele Republicii Moldova.

Un caz similar de corupţie cu rezonanţă la nivel global a fost deconspirat de avocatul rus Serghei Magnitsky, acesta fiind plasat ilegal în detenţie de autorităţile din Federaţia Rusă, iar ulterior torturat şi omorât.

Violarea drepturilor omului şi corupţia subminează valorile care stau la baza unei societăţi sigure, stabile şi funcţionale, erodează independenţa instituţiilor şi a statului de drept. Deoarece actele de corupţie deosebit de grave prezintă pericol pentru stabilitatea politică şi economică la nivel internaţional, mai multe state au aprobat modificări la cadrul legal. Acestea au menirea să protejeze sistemele financiare de influenţa negativă a persoanelor care comit acte grave de corupţie, precum şi să impună măsuri restrictive asupra persoanelor date. În proiectul de lege se menționează că în rezultatul investigării cazului de corupţie şi spălare de bani deconspirat de avocatul Serghei Magnitsky, Congresul SUA la 14 decembrie 2012 a adoptat legea responsabilității dedicată lui Serghei Magnitsky (Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012) nr. 112-208. În ultimii ani iniţiativa dată este promovată la nivel global şi a fost aprobată cu sprijin larg în mai multe ţări, inclusiv Letonia şi Marea Britanie.

Anterior, mijloacele băneşti de provenienţă suspectă care au tranzitat Republica Moldova, ajungeau în mare parte în băncile din Letonia, iar multe din companiile off-shore implicate în asemenea tranzacţii aveau reşedinţa în Marea Britanie. Republica Moldova este vizată în mod direct de legea Magnitsky aprobată de Congresul SUA, precum şi de tranzacţiile suspecte derulate prin sistemul bancar autohton.

Potrivit proiectului, însă cadrul legal existent nu prevede instrumente de restricţionare contra persoanelor implicate în acte de corupţie şi violare a drepturilor omului.

Obiectivul proiectului de lege vizează restricţionarea întrării în Republica Moldova a persoanelor care au comis acte grave de corupţie şi violare a drepturilor omului, retragerea sau refuzul de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova persoanelor respective, interdicţia de utilizare a sistemului bancar autohton şi aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor deţinute de persoanele menţionate pe teritoriul Republicii Moldova.

Scopul proiectului de lege este de a crea instrumente legale atât pentru protejarea sistemului financiar-bancar autohton de abuzuri, cât şi pentru a impune restricţii contra persoanelor care comit acte de corupţie şi violare a drepturilor omului.

Astfel, în Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200/2010 au fost introduse criterii suplimentare privind interdicţia de intrare pe teritoriul RM 9 dacă persoanele sunt responsabile sau implicate în asasinarea extrajudiciară, tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor omului comise asupra cetăţenilor Republicii Moldova sau altor state.

Legea menţionată a fost completată cu o Anexă, care conţine lista persoanelor responsabile pentru asasinarea avocatului Serghei Magnitsky, publicată de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezorerie al SUA. Persoanelor respective le va fi interzisă intrarea pe teritoriul RM. De asemenea interdicţia de intrare pe teritoriul RM a fost extinsă asupra funcţionarilor din autorităţile publice din orice stat sau asociaţi ai acestora, care sunt responsabili sau complici în desfăşurarea actelor de corupţie majoră, inclusiv cele privind contractele de achiziţii de stat sau extracţia resurselor naturale, transferul în jurisdicţii străine a bunurilor căpătate în rezultatul actelor de corupţie.

Modificările introduse în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308/2017 prevăd interdicţia de utilizare a sistemului financiar autohton şi aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor deţinute de persoanele incluse în lista restrictivă OFAC, menţionată mai sus.

La fel, în Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 au fost introduse prevederi privind refuzul de acordare a cetăţeniei RM sau retragerea acesteia pentru persoanele vizate în lista restrictivă OFAC.

Societatea civilă din RM, reprezentată inclusiv și de un număr important de ONG-uri, sprijină inițiativa adoptării unei Legi Magnitsky în Republica Moldova cu scopul de a întări măsurile de răspuns și sancțiuni unor persoane care au comis ori pot comite încălcări grave ale drepturilor omului, creează amenințări serioase în adresa securității financiar-bancare a țării sau creează alte riscuri în privința exercitării drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Moldova.