Ziarul de Gardă: Culisele unui sistem medical „diagnosticat” cu pneumonie

Ziarul de Gardă a vorbit cu una dintre mamele care s-a declarat nemulţumită de stabilirea diagnosticului de pneumonie şi administrarea excesivă a antibioticelor pruncului său.

„În 2012, am născut prematur la Spitalul Clinic Municipal nr. 1. Trebuia să stăm internaţi până copilul ar fi acumulat greutatea necesară pentru externare. Din start ni s-a pus diagnosticul „pneumonie”. Copilului i se administrau antibiotice de 2 ori pe zi. Am fost internaţi o lună, până am ajuns la greutatea necesară. Între timp, am mai făcut analize, radiografii, în urma cărora se consta necesitatea administrării în continuare a antibioticelor.

La câteva săptămâni de la externare, copilul avea diaree. Am ajuns iarăşi la spital. Ne-au internat cu pneumonie încă pe 10 zile. Peste câteva luni, iar ne-au internat cu pneumonie. Până la un an am fost internaţi de 4 ori cu bronhopneumonie şi bronşită. În cele din urmă, copilul nu mai suporta niciun antibiotic. Făcuse intoxicaţie. La ultima internare, îi schimbau antibioticul zilnic. Coşmar, durere, deznădejde, frică. La un an, copilul cântărea doar 6 kg. Nici diversificarea n-am putut-o face. Nu voia să mănânce nimic decât lapte praf. Treptat, lucrurile au revenit la normal. Când avea febră sau tuse, tratam cu remedii naturiste, aşa cum ne tratau părinţii noştri. Îmi era frică să mă adresez la asistenţa medicală. În prezent, la 6 ani, copilul cântăreşte vreo 12 kg. Experienţa pe care am trăit-o m-a marcat pe viaţă. Cu cel de-al treilea copil, s-a întâmplat la fel. Imediat după naştere, ne-au trimis pe 10 zile în iad. Am încercat să refuz spitalizarea, dar m-au ameninţat cu viaţa copilului şi iresponsabilitatea de mamă. A fost ultima mea internare. Am mers la medic, la dl Stratulat. De fiecare dată ne recomanda inhalaţii, nu mai cumpăram medicamente şi nici copiii nu se îmbolnăveau atât de des”, a povestit Natalia Roşca.

Un alt părinte, Andrei Bulgaru, a declarat pentru Ziarul de Gardă că a chemat salvarea la 12 iulie, pentru că feciorul de patru ani avea febră. A fost dus la un spital de copii, unde i-au fost administrate antibiotice. Febra s-a ridicat. A urmat diagnosticul „pneumonie”, deşi radiografia nu ar fi confirmat această maladie. „L-au internat în secţia de reanimare, timp de 16 ore, tot timpul ăsta copilul meu a plâns. Mie nu mi-au permis să-l văd. A doua zi, dimineaţa, avea ochii roşii, venele crăpate de la plâns. Mi-au spus că e conjunctivită. Tot timpul a mâncat doar o felie de pâine. L-au externat sâmbătă. În două zile, băiatul a slăbit cu 3 kg. Am consultat şi alţi medici. Mi-au zis că nu era pneumonie”, ne spune tatăl copilului. Andrei afirmă că în fişa de externare nu a fost indicat diagnosticul de pneumonie, iar la fişa de internare nu i-a fost oferită o copie. Părintele spune că intenţionează să-i dea în judecată pe medici. „Sunt îngrozit de tratamentul aplicat copilului meu. El are 3,9 ani. A avut de suferit mult acolo. Şi acum tresare prin somn. Strigă: mă doare. Vreau să-i acţionez în judecată, dar copilul este prea slăbit ca să-l port pe la tot felul de expertize. Vreau ca medicii să fie pedepsiţi. Deşi un avocat mi-a spus că judecata cu doctorii e o treabă lungă, sortită eşecului”, spune el.

Medicul specialist în pediatrie şi pneumologie, Svetlana Şciuca, a precizat pentru ZdG că una dintre cauzele administrării antibioticelor copiilor diagnosticaţi cu pneumonie în perioada post-natală, când încă nu este formată imunitatea, este pentru că „pneumonia nu se tratează fără antibiotice”.

Specialista mai spune că sunt cazuri când pruncul se naşte cu pneumonie (pneumonie congenitală) sau se îmbolnăveşte în primele zile de la naştere în urma contactului cu persoane infectate. Durata obişnuită a tratamentului cu antibiotice e de 7-10 zile, „dar nu se recomandă pentru copil să primească mai mult de 4-5 cure de tratament pe an, fără indicaţii. Deşi, depinde şi de boala şi starea pacientului, deoarece antibioticele sunt indicate şi în alte infecţii respiratorii – bronşite bacteriene, angine, sinuzite purulente, otite purulente, boli cronice pulmonare. Chiar şi în cazul administrărilor repetate de antibiotice, rezistenţa la antibiotice se formează într-o perioada mai îndelungată de timp. De obicei, la pacientul cu maladii cronice respiratorii şi în cazurile când se indică doze neadecvate de antibiotice”, explică medicul.

Recent, Mihai Stratulat, a făcut mai multe dezvăluiri despre sistemul de sănătate din două spitale din capitală. Dânsul aduce acuzații despre modul în care unele spitale își măresc bugetele din contul unor diagnoze incorecte puse copiilor.

Pavel Filip a cerut celor care se întâlnesc cu cu asemenea cazuri să semnaleze CNA și Procuratura și să nu se limiteze doar la postări pe Facebook.

Centrul Național Anticorupție a anunțat că s-a autosesizat pe neregulile semnalate de către doctorul pediatru Mihai Stratulat în Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 "S. Lazo" și Spitalul Clinic Municipal Nr.1.