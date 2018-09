Yaya Toure a devenit oficial jucătorul formației Olympiakos! Mijlocașul ivorian a mai evoluat în trecut la gruparea elenă

Yaya Toure a mai evoluat la Olympiakos în sezonul 2005-2006. Ivorianul a jucat atunci în 29 de partide și a marcat 3 goluri.

"Este o onoare să revin la Olympiakos. Atunci când am părăsit clubul în anul 2006 am spus că voi reveni și mă bucur că m-am ținut de cuvânt. Am avut multe oferte din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii." a declarat Toure.