Vitalie Lazari, specialist IT cu experiență de 10 ani: Tekwill Academy este locul unde vin cu plăcere!

Vitalie, 35 de ani, a aflat de Tekwill Academy de la un prieten care, deloc întâmplător, este mentor aici. Nu este profesorul său, dar el nu regretă, pentru că la Tekwill toți mentorii sunt extraordinari. Cursul frecventat de Vitalie este Java Fundamentals. “Învăț noțiuni de bază ale limbajului Java și să știți că dacă aveți o gândire de programator, atunci puteți ușor trece de la un limbaj de operare la altul. Java este un limbaj orientat pe obiecte și, în momentul în care faci programare în Java, îți imaginezi ușor obiectele în realitate și cum acestea interacționează între ele”, spune Vitalie, al cărui curs durează trei luni, în prima etapă.

“Inițial, am încercat să studiez singur acest domeniu, însă e mult mai eficient să vii la Tekwill Academy, fiindcă e mult mai simplu să înveți în grup. Iar când apare o întrebare, oricând poți să contezi pe experiența profesorilor, care sunt foarte buni în domeniu. Vreau să obțin certificarea în Java, fapt ce mă va ajuta să îmi exprim corect gândurile în acest limbaj de programare, scopul pe care mi l-am pus când am venit aici”, zâmbește Vitalie. Tekwill Academy este locul în care vine cu plăcere, deoarece are o atmosferă deosebită, unde toată comunitatea zâmbește.

Pub

L-am întrebat pe Vitalie de ce a ales domeniul IT pentru o carieră și am aflat că îi place să abordeze și să rezolve probleme. “La liceu, cel mai mult, îmi plăcea matematica, fizica, chimia. Facultatea pe care am absolvit-o este IT Economie în Sistemele Informaționale, ceea ce înseamnă elaborarea sistemelor informaționale de stocare, prelucrare a datelor, etc., în care utilizatorii de diferite nivele interacționează. Astfel, o persoană introduce niște date, alta un raport și așa mai departe…”, povestește Vitalie.

Își amintește un exemplu din cariera sa: “În perioada în care am activat în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sistemul informațional fiscal era creat într-un limbaj depășit. La Departamentul de Prelucrare al Informației erau aduse toate rapoartele și declarațiile prezentate de către contribuabili, scrise de mână, urmând ca acestea să fie introduse în sistem. În acea perioadă, eu împreună cu prietenul meu, mentor la Tekwill Academy, am contribuit la elaborarea declarațiilor electronice care acum pot fi descărcate în computer de către contribuabil, completate, iar apoi prezentate la FISC. De exemplu, dacă sunteți posesor de semnătură electronică, nu e necesar să mai mergeți la FISC, ci, printr-un simplu click, puteți prezenta informația de acasă”, relatează Vitalie, pentru care confortul clientului contează cel mai mult.

Ne convingem de acest lucru, când aflăm ce face în prezent: “Mențin și dezvolt un sistem informațional contabil. Cel mai important lucru pe care trebuie să îl asigur este securitatea datelor și viteza de procesare a acestora. Clienții trebuie să știe că datele lor sunt în siguranță. În câteva cuvinte, asta înseamnă securitate, confidențialitate și rapiditate”.

Ca și alți studenți de la Tekwill Academy, Vitalie Lazari conștientizează că domeniu IT e unul mereu în schimbare, iar cei pasionați de IT trebuie să învețe continuu și să fie în pas cu toate schimbările care apar.





Vino și tu la Tekwill Academy pentru a-ți descoperi și urma vocația în domeniul IT. Accesează www.academy.tekwill.md și înscrie-te la un program de instruire. Dacă ai întrebări, nu ezita să scrii un mesaj la academy@tekwill.md sau să suni la numărul de telefon 079975242.

Tekwill Academy

Tekwill Academy este o inițiativă educațională care furnizează cursuri și instruiri privind cele mai solicitate și actuale tehnologii, metodologii și procese de lucru în domeniul IT. Tekwill Academy a fost creată și funcționează cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC TEKWILL”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC. Grație unor parteneriate cu mari vendori internaționali precum Cisco și Oracle, Tekwill Academy furnizează conținuturi autorizate și oferă acces la certificări recunoscute pe plan internațional.