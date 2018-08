Viorel Mardare a primit Premiul Național pentru creația originală în arta filmului publicistic. Moment emoționat pentru sora regizorului care a ridicat distincția

La momentul actual Mardare se află la Viena, unde în urmă cu câteva zile și-a început tratamentul, astfel, premiul a fost ridicat de către sora acestuia, Angela Mardare Titencov. Dânsa nu a putut să-și abțină lacrimile în momentul când a spus cuvinte de mulțumire pentru premiu și ajutorul pentru fratele său.

Anul acesta, regizorul a primit Premiul Național „pentru creația originală în arta filmului publicistic și promovarea imaginii Republicii Moldova”.

Premiul Naţional, în valoare de 100 mii de lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au contribuit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic.

Amintim că recent prietenii, rudele, dar și oameni care nu îl cunosc personal pe Viorel Mardare s-au solidarizat și au adunat în timp record peste 107 mii de euro, necesari pentru tratamentul de cancer, depistat de medicii din Germania.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.