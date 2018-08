Viorel Mardare: „Eu nu credeam că există atâta dragoste în jur. Poate Bojica mi-a trimis năpasta asta ca să holbez oleacă ochii”

„EU NU CREDEAM CĂ EXISTĂ ATÂTA DRAGOSTE ÎN JUR.

Poate Bojica mi-a trimis năpasta asta ca să holbez oleacă ochii.

Și să vă văd pe toți așa: frumoși, cu suflet mare.

Și să vă mulțumesc din suflet pentru toate, tuturor.

Sau poate Bojica a greșit destinatarul, o simplă eroare birocratică în ceruri. Despre erori am să vă povestesc când prind oleacă la puteri. Poate luni.

Acum însă am rămas fără cuvinte. Mă duc să adun cuvintele.

Mă închin în fața voastră — dar așa, tare puțin, cât să nu mă doară bubele”, a scris regizorul Viorel Mardare pe Facebook.

Ieri, a fost anunțat că regizorul din Republica Moldova, Viorel Mardare, a fost diagnosticat cu cancer. Comunitatea online s-a sensibilizat într-un mod impresionant și peste 70% din sumă de 100 de mii de euro a fost deja adunată prin platforma gofundme.com.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).