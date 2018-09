„Vin din sufletul Moldovei”: Peste 60 de producători vinicoli vor prezenta produsul mândriei naționale de Ziua Vinului în centrul capitalei

Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului: „Desfășurată pentru al cincilea an consecutiv sub brandul vinicol de ţară „Vinul Moldovei. O legendă vie”, ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului va pune în valoare vinăriile din regiunile cu Indicație Geografică Protejată. La eveniment vor participa cu circa 15 vinării mai mult decât în ediția de anul trecut, care le vor oferi vizitatorilor spre degustarevinuri cu IGP – un însemn al calității, care înglobează în sine istoria, tradițiile, arta viței-de-vie și a vinului, fiind în același timp o garanție a faptului că produsul este original. Totodată, oaspeții evenimentului se vor putea bucura de un program artistic inedit.”

Timp de două zile în inima capitalei cei 60 de vinificatori vor oferi spre degustare oaspeților Vinul Moldovei produs pe întreg teritoriul țării. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate mai multe zone, printre care Zona meșterilor populari, care va găzdui o expoziție a obiectelor artizanale realizate, o Curte Țărănească în plină acțiune de preparare a vinului, cu butoaie, teasc, struguri, coșuri din lozie și, bineînțeles, cu gospodina și gospodarul casei. Vizitatorii care vor dori să descopere Vinul Moldovei vor putea alege să facă tururi tematice, care pornesc din inima capitalei spre originea vinurilor de calitate din toată țara. Tradiționala Școală a Vinului va cuprinde o serie de masterclass-uri ghidate de somelieri profesioniști care vor iniția participanții în tainele consumului conștient al Vinului Moldovei.

Evenimentul va fi inaugurat oficial prin parada vinificatorilor din toate cele patru zone cu Indicație Geografică Protejată, prezenți la Ziua Națională a Vinului, și se va încheia cu o Horă imensă. Pe parcursul celor două zile, pe scenă vor evolua ansambluri folclorice din diferite regiuni ale țării, iar serile vor fi marcate de concerte grandioase, cu interpreți și trupe îndrăgite din Republica Moldova.

În premieră, Ziua Națională a Vinului se extinde geografic și va fi marcată simultan și peste hotarele țării.

Liviu Volconovici, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: „Ziua Națională a Vinului este una dintre cele mai importante sărbători naționale din Republica Moldova și cel mai reprezentativ festival al sectorului vitivinicol din regiune. O sărbătoare ce din an în an adună la un loc tot mai mulți producători autohtoni, somelieri consumatori, oaspeți din mai multe țări. Această sărbătoare devine tot mai cunoscută și peste hotarele țării, de aceea, în 2018, în premieră, Ziua Națională a Vinului se va desfășura în Moldova și în România concomitent. Ne dorim, ca prin Vinul Moldovei, Republica Moldova să fie recunoscută drept o destinație vinicolă importantă pe harta turistică a lumii, alături de țările deja consacrate.”

În primul week-end al lunii octombrie (5-7 octombrie), Vinul Moldovei va fi celebrat și în orașul Snagov din România. Peste 20 de vinificatori reuniți sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” vor oferi vizitatorilor spre degustare sute de vinuri de calitate cu Indicație Geografică Protejată. Programul artistic al evenimentului va fi completat de un concert susținut de celebrele trupe muzicale din Republica Moldova: Zdob și Zdub și Carla’s Dreams. Evenimentele din Snagov vor fi transmise în direct pe câteva ecrane gigantice, amplasate în Piața Marii Adunări Naționale. La fel, în centrul capitalei va fi amenajat un stand special pentru vinificatorii din România – țară-oaspete a acestei ediții a Zilei Naționale a Vinului. Degustând cele mai alese vinuri românești vizitatorii vor putea face o călătorie imaginară prin cele mai importante zone vitivinicole de peste Prut.

Doina Nistor, directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei: „Ziua Națională a Vinului este un eveniment de suflet al filierei vitivinicole și a întregii țări, pe care ne dorim să îl promovăm ca cel mai de anvergura festival dedicat vinului din Europa de Est, pentru a susține exporturile și creșterea numărului de turiști. Marea majoritate a vinăriilor participante la sărbătoare sunt beneficiari ai proiectului nostru prin programele de calitate, suport în marketing și dezvoltarea oenoturismului, fiind catalizatori ai creșterii economice în regiunile rurale. Vom celebra a 17-a oară legenda vie a patrimoniului vitivinicol național și vom promova imaginea țării noastre pe piețele țintă de export și piața locală.”

Ziua Naţională a Vinului este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria Municipiului Chișinău, Asociaţiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin”, cu suportul partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.