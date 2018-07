Viața fabuloasă a lui Chris Pratt. Cum a ajuns în topul celor mai bine plătiţi actori

Salariul de 10 milioane de dolari încasat pentru ultimul film al seriei cu dinozauri reprezintă "o mică creştere" faţă de cel încasat de Pratt ca protagonist al filmului "Jurassic World" (2015). Prin rolul din această serie Pratt s-a impus ca un actor profitabil pentru studiourile de film. Conform Forbes, filmul din 2015 a realizat încasări totale de 1,7 miliarde de dolari.

Însă cu mult înainte de a deveni un nume recunoscut la Hollywood, Chris Pratt era un tânăr care a renunţat la studii şi debarasa mesele la o cârciumă din Hawaii, fuma marijuana şi dormea într-o dubiţă pe malul mării.

Rolul din seria "Jurassic World" reprezintă apogeul (cel puţin de până acum) al carierei sale de actor, o carieră cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani. Actorul a pornit de la un rol secundar în sitcomul NBC "Parks and Recreation" pentru a ajunge, în doar câţiva ani, la roluri principale în filme cu buget mare, precum "The Lego Movie" al studiourilor Warner Bros. sau "Guardians of the Galaxy" al studiourilor Disney în 2014.

Cariera sa a continuat cu roluri principale în filmul SF "Passengers" (2016) şi în "Guardians of the Galaxy Vol. 2", filme al căror succes de casă l-au propulsat în premieră pe lista Forbes a celor mai bine plătiţi actori, în 2015. De atunci nu a mai părăsit această listă, acumulând, conform Forbes, până în 2017 o avere de 17 milioane de dolari.

Pentru a ajunge însă la succes "înotând" în bazinul olimpic plin cu rechini de la Hollywood, Pratt, ca şi alţi actori care nu s-au născut în familii cu bani, deja consacrate în industria cinematografică, a avut nevoie de noroc. Zeiţa Fortuna l-a sărutat pe când era un adolescent care debarasa mese la un restaurant fast-food din Maui.

La 19 ani Pratt s-a mutat în Hawaii, după ce un prieten l-a ajutat să-şi cumpere un bilet de avion dus. Odată ajuns în Hawaii, Chris Pratt nu şi-a putut permite să închirieze o locuinţă şi dormea într-o dubiţă parcată pe plajă, "lux" pe care şi-l permitea muncind cu ziua oriunde era nevoie de el.

Chiar şi aşa, nu s-a lăsat descurajat. Actorul declara în 2014 pentru publicaţia britanică The Independent că Hawaii „este un loc extraordinar chiar şi dacă nu ai locuinţă” şi mărturisea că i-a plăcut această perioadă din viaţa lui.

„Nu făceam decât să bem, să fumăm iarbă şi munceam minimum de ore pe săptămână, adică 15-20, suficient cât să am bani de benzină, mâncare şi scule de pescuit. A fost o perioadă plină de farmec”, declara el pentru publicaţia britanică.

La 19 ani Pratt era un simplu chelner la restaurantul fast-food Bubba Gump Shrimp Company din Maui şi norocul a făcut să o servească la masă pe actriţa şi regizoarea Rae Dawn Chong ("The Color Purple").

În acea perioadă, actriţa încerca să-şi închege o distribuţie pentru debutul său regizoral - un scurtmetraj comedie-horror denumit "Cursed Part 3". Iar Chris Pratt a reuşit să o cucerească apelând la puţinele cunoştinţe de actorie pe care a apucat să le dobândească jucând în piese puse în scenă pe când era la liceu.

„Mi s-a părut o figură cunoscută şi am întrebat-o dacă lucrează în industria cinematografică şi i-am spus că mereu mi-am dorit să joc şi eu în filme”, a povestit Pratt pentru Entertainment Weekly despre întâlnirea sa cu Chong. „Ea mi-a spus că sunt drăguţ şi m-a întrebat dacă pot să joc. La naiba, bineînţeles că pot să joc, i-am răspuns. Pune-mă într-un film!”.

Chong i-a oferit lui Pratt un rol în filmul ei şi acesta s-a mutat la Los Angeles pentru a-şi începe cariera de actor. Filmul a fost un eşec şi nu a mai fost lansat.

Chiar şi aşa, Chris Pratt susţine că acest rol i-a schimbat viaţa. „În momentul în care mi-a spus să mă duc cu ea la Los Angeles, am ştiut. Mi-am dat seama că asta voi face pentru tot restul vieţii”, a declarat el pentru Entertainment Weekly.

La Los Angeles, Pratt s-a chinuit să obţină roluri timp de câţiva ani şi a ajuns să lucreze din nou într-un restaurant.

„Era o cârciumă oribilă, iar eu eram unul dintre factorii principali care o făceau să fie oribilă”, recunoştea el, mai în glumă, mai în serios, într-un interviu oferit pentru emisiunea "The Graham Norton Show" din 2016. Chris Pratt câştiga mai puţin de 30 de dolari pe zi la restaurantul din Beverly Hills şi a povestit că încerca să economisească din banii pentru mâncare, hrănindu-se cu resturile lăsate de clienţi în farfurii.

Abia în 2002 Chris Pratt a obţinut primul său rol, cel al lui Bright Abbott, în serialul "Everwood", care a avut patru sezoane. De acolo Pratt a apărut în producţia Fox "The O.C." şi în filmul din 2011 "Moneyball". La scurt timp a primit şi rolul din sitcom-ul "Parks and Recreation" (şapte sezoane), care s-a încheiat în 2015.

Acum Chris Pratt este unul dintre cei mai căutaţi actori de la Hollywood, o schimbare pe care recunoaşte că nici nu şi-o imagina pe când încerca să obţină primul său rol. „Înainte aş fi jucat şi în reclame la medicamente împotriva herpesului genital, dacă mi-ar fi propus cineva. Orice numai să nu rămân la debarasat de mese”.