Vedetele Basarabiei pe scena Cerbului de Aur 2018

The Motans şi Carla’s Dreams fac parte dintre numele importante de pe afișul Festivalului.

The Motans vor susține anul acesta primul recital pe scena Festivalului Cerbul de Aur, pe 1 septembrie. Denumirea trupei își are originile în visele solistului: timp de 7 ani, înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Atunci când a început să cânte, visele au dispărut, iar asta l-a determinat să-și numească astfel trupa. Anul acesta trupa The Motans a lansat primul său album, ”My Gorgeous Drama Queens”.

Tot pe 1 septembrie,Carla’s Dreams vor urca pentru prima oară pe scena Festivalului Cerbul de Aur. Trupa Carla’s Dreams a luat ființă pe 20 ianuarie 2012. Numele vine de la Karla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În cei 6 ani de activitate, Carla’s Dreams a primit nu mai puțin de 11 premii ale industriei muzicale, Media Music Awards.

Devenită deja o tradiţie, seara care încheie Festivalul Internaţional ”Cerbul de Aur” va fi dedicată folclorului românesc

În acest an, la ediţie aniversară, spectacolul din 2 septembrie va avea un concept inedit, care va aduce folclorul în modernitate. Publicul TVR MOLDOVA şi spectatorii din Piaţa Sfatului Braşov vor fi martorii unui spectacol în care se vor regăsi teme muzicale folclorice extrem de cunoscute, în variante reinterpretate de invitaţii speciali, între care şi Alex Calancea Band, alături de Orchestra “Lăutarii” din Chişinău condusă de maestrul Nicolae Botgros.

Şi unul dintre membrii juriului vine din Republica Moldova

Arsenie Todiraş – Arsenium, cum îl ştiu fanii este un artist, compozitor şi producător muzical cu o carieră impresionantă. Fost membru al trupei O-Zone, Arsenium a urmat o carieră solo începând din 2005, lansând, în mai multe țări din Europa și Asia, piesele „Love Me …Love me„ sau „Rumadai„. În 2006 a reprezintat Republica Moldova la Eurovision, cu piesa „Loca”, iar în 2014 a câştigat cel mai mare concurs din America Latina “Vina del Mar”, la categoria „Cel mai bun interpret internațional”.

„Sunt onorat să revin la Cerbul de Aur, de data aceasta nu ca invitat special în recital, ci în calitate de membru al juriului, o responsabilitate enormă, mai ales la ediţia aniversară a Festivalului. Mă cuprind emoţii frumoase când îmi amintesc momentul în care am urcat pentru prima dată pe scena Cerbului de Aur, cu trupa O-Zone, la început carierei muzicale, şi de ultimul concert, din septembrie 2005, tot pe scena Cerbului. Le urez tuturor concurenţilor succes şi ne vedem curând!”, a declarat Arsenie Todiraș.

Prima seară a Festivalului Cerbul de Aur îi aduce alături pe Ilinca Avram, prezentatoarea matinalului de la TVR MOLDOVA şi Aurelian Temişan. Ilinca şi Aurelian sunt cei doi prezentatori ai spectacolului ce deschide ediţia aniversară Cerbul de Aur 2018.

Om de televiziune, dar pasionată şi de muzică, Ilinca debutează pe scena din Piaţa Sfatului la braţul lui Aurelian Temişan, aflat la a doua experienţă ca prezentator al prestigiosului Festival.

„Este o onoare pentru mine să dau start evenimentului anului din Piaţa Sfatului, alături de Aurelian Temișan. Este un eveniment istoric ce marchează 50 de ani de la prima editie, dar şi Centenarul Marii Uniri”, spune Ilinca. „Este şi o mare responsabilitate, având în vedere că doar două basarabence au mai prezentat Cerbul de Aur, acestea fiind marea actriţă Stela Popescu şi inegalabila Anastasia Lazariuc. Va fi o seara memorabilă pentru mine! Vă aşteptăm cu drag în data de 29 august la Braşov, la un spectacol de gală! Ne vedem acolo!”, încheie Ilinca.

Ilinca Avram este unul dintre „MATINALII” de la TVR MOLDOVA, dar prima întâlnire cu televiziunea a avut-o încă de la 6 ani. Absolventă a Colegiului de Muzică Ştefan Neaga, secţia dirijor coral, Ilinca a cochetat câţiva ani cu Turismul urmând cursurile Academiei de Studii Economice din Chişinău, pentru ca, apoi să aleagă lumea fascinantă a camerei de luat vederi. A lucrat atât în spatele camerelor - pe platourile de filmare ale unor producţii Hallmark (“A winter Prince”), Discovery (“Harley and the Davidsons”), 24TL Production (“Contract to kill”, “End of a Gun”, “Killing Salazar”, “Vlad – The Impaler”), cât şi în faţa lor ca jurnalist, reporter şi prezentator TV la televiziuni din Republica Moldova.

Nici lumea modei nu e străină de numele Ilincăi, în 2013 prezentatoarea TVR MOLDOVA lansându-şi propria colecţie de haine. Energică şi plină de pasiune, Ilinca a prezentat festivaluri şi evenimete, a organizat DORfest - Festivalul Nordului, ediţia a II-a, dar a lucrat şi ca PR. Printre pasiunele sale se numără lectura, călătoriile, tricotatul şi yoga.

Ediţia aniversară a Festivalului va avea loc în perioada 29 august – 2 septembrie 2018. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov şi va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR MOLDOVA şi TVR 1.