Valeriu Munteanu, după ce Igor Dodon a promulgat Legea Amnistiei Fiscale: Binomul Plahotniuc-Dodon se relaxează

Munteanu scrie că „„de-i frig, de plouă, de bate vântul”, de se anulează alegerile la Chișinău pentru că a câștigat un oponent febril al guvernării, de se crucește întreaga Europă de limitările democratice fără precedent din statul nostru, de se taie finanțările UE, parteneriatul stabilit acum doi ani între Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon și în mod implicit între formațiunile politice ce le tutelează aceștia, rămâne a fi indestructibil, ba chiar devine și mai puternic și mai periculos”, scrie Valeriu Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al mediului mai spune că Dodon, „pudic la început, și-a cam dat acum arama pe față și nu se mai rușinează deloc, de rolul său umil pe care i la stabilit domnul Plahotniuc. Personajul domnului Dodon se numește președinte. Rolul este mare, dar mic, precum titularul este mare, dar de fapt este foarte mic, micime în care încap toate nevoile acestui chinuit popor. Dodon a scris, astăzi, într-un lung și fără sens (și fără argumente) comunicat de presă că va promulga controversatele legi, cunoscute drept „mica reformă fiscală”, prin care se va realiza amnistia fiscală și declararea voluntară a capitalului, acțiuni mult prea periculoase într-un stat precum Republica Moldova, de unde acum trei ani și jumătate a fost furat din sistemul bancar un miliard de dolari, iar Ilan Șor unul dintre actanții principali ai „furtului miliardului”, în loc să fie la pușcărie, îi cresc aripi de heruvim”.

Potrivit lui Munteanu, adoptarea, în trombă a acestor legi a declanșat critica vehementă a tuturor partenerilor de dezvoltare, iar aplicarea acestor legi va aduna și mai mult norii negri deasupra statului nostru. „Dodon a nesocotit aceste îngrijorări legitime ale prietenilor statului nostru și a promulgat aceste legi, la o zi, după ce a făgăduit că nu va promulga legea privind vânzarea terenului fostului stadion central, unde urmează să fie construită o nouă ambasadă a SUA (știre diseminată intens de trustul de presă al PD), astfel, încercând să demonstreze odată în plus că Plahotniuc este pro-american iar el este anti-american înrăit.

Am descris episodul „mica reforma fiscală” pentru a demonstra odată în plus existența și funcționalitatea întru demolarea democrației din Republica Moldova a binomului Plahotniuc-Dodon, fenomen ce uneori este neglijat în discursul public de la Chișinău.

Îngrijorarea mea cea mare este faptul că după alegerile de la Chișinău, invalidate de guvernare, opoziția pro-europeană, și-a canalizat atenția, exclusiv asupra liderului PD, omițând practic din abordările sale și din discursul său public sintagma, încetățenită deja „binomul Plahotniuc-Dodon”, o formă foarte plastică de a exprima tandemul periculos dintre Plahotniuc și Dodon și în mod implicit dintre PD și PSRM”, mai scrie acesta.

„Astfel, opoziția pro-europeană, permite ca Plahotniuc și Dodon să pună în scenă noi piese de teatru, cu actori mai vechi sau mai noi, să mimeze confruntarea, să se pregătească de alegerile parlamentare, unde vor imita că sunt unii la putere și alții în opoziție, când de fapt, de mai multă vreme toate deciziile importante și scandaloase, inclusiv adoptarea sistemului electoral mixt au fost luate de Binom, care trebuie să-și asume răspunderea pentru actul guvernării, proastei guvernări.

Neglijarea în continuare a fenomenului „binomul Plahotniuc-Dodon” de către opoziția pro-europeană va crea culoare noi pentru iepurii electorali ai guvernării și va îngreuna alegerea corectă a oamenilor.

Alegerile de la Chișinău au demonstrat că lumea nu-l acceptă pe Plahotniuc și nici pe Dodon, dar nu acceptă nici parteneriatul acestora, astfel, pentru a alege grâul de neghină și a facilita votul oamenilor la parlamentare, e mult mai productiv ca PD și PSRM să fie ținut mereu grămăjoară, ori argumente solide privind guvernarea lor comună sunt cu duiumul”, a conchis acesta.

UNIMEDIA amintește că în pofida faptului că mai mulți experți s-au arătat îngrijorați de adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova, a pachetului de legi privind politica bugetar fiscală și amnistia de capital, Igor Dodon dă undă verde acestei reforme. Șeful statului a menționat că va promulga acest pachet de legi, cu toate oportunitățile și eventualele riscuri pe care le comportă.