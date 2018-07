Un scenariu semnat de Stanley Kubrick a fost redescoperit după 60 de ani

Intitulat "Burning Secret" şi redactat în 1956, scenariul este o adaptare a romanului omonim lansat în 1913 de scriitorul Stefan Zweig.

Scenariul este descris ca o poveste despre "adulter şi pasiune, într-o staţiune, unde un bărbat cu comportament de prădător se împrieteneşte cu un băiat în vârstă de 10 ani, pe care îl foloseşte pentru a o seduce pe mama măritată a acestuia".



În comunitatea de fani ai lui Kubrick se făceau speculaţii despre existenţa acestui scenariu, dar documentul a fost abia recent descoperit, de Nathan Abrams, un profesor de film de la Universitatea Bangor din Marea Britanie, potrivit Mediafax.



Scenariul este deţinut în prezent de fiul unui fost colaborator al lui Kubrick şi este datat 24 octombrie 1956.



Stanley Kubrick (1928 - 1999) a fost regizor, scenarist şi producător şi este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti din istorie. Filmele sale, majoritatea adaptări ale unor romane şi nuvele, acoperă o gamă largă de genuri şi sunt caracterizate de realism, umor negru, o imagine unică, decoruri complexe şi o muzică memorabilă.



A fost nominalizat la Oscar pentru lungmetrajele "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (1964), "A Clockwork Orange" (1971), "Barry Lyndon" (1975), "Full Metal Jacket" (1987) şi a câştigat acest trofeu pentru efectele speciale din filmul "2001: A Space Odyssey" (1968).



Ultimul său film, "Eyes Wide Shut", cu Nicole Kidman şi Tom Cruise, a fost finalizat cu puţin timp înainte să moară, în 1999, la vârsta de 70 de ani.