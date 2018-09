Un film marca Netflix a contribuit, neintenționat, la creșterea vânzărilor unui iaurt japonez

Iaurtul firmei Yakult a început să dispară de pe rafturi, după ce spectatorii unui film marca Netflix, "Too All the Boys I've Loved Before", au observat că unul din personajele producției bea un tip de iaurt, a cărui denumire însă nu se menționează.