Un film cu Kevin Spacey a avut un debut catastrofal în box-office-ul american

Inspirat de o poveste adevărată, "Billionaire Boys Club" a fost difuzat doar în 11 săli de cinema din Statele Unite, obţinând încasări de 618 de dolari în weekendul de lansare, potrivit cifrelor furnizate de revista Hollywood Reporter.



"Raportat la preţul mediu al unui bilet la cinematograf, de 9,27 de dolari, înseamnă că în fiecare sală au fost în medie şase persoane", notează publicaţia.



Cariera lui Kevin Spacey, recompensat de două ori la Oscaruri pentru rolurile din "The Usual Suspects" (1995) şi "American Beauty" (1999), este în cădere liberă, după ce actorul a fost acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de peste 12 bărbaţi din Statele Unite şi Regatul Unit.



În urma acestor acuzaţii, actorul american de 59 de ani a fost scos din serialul de succes "House of Cards", produs de Netflix, şi înlocuit pe ultima sută de metri cu Christopher Plummer în distribuţia peliculei "All the Money in the World", în luna decembrie, chiar înainte de lansare.