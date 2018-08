Un exemplar din prima ediţie a cărţii lui Charles Darwin "Originea speciilor" a fost vândut la licitație cu circa 273 de mii de dolari

Un exemplar din prima ediţie a cărţii lui Charles Darwin "Originea speciilor" ("On the Origin of Species"), publicată în 1859, a fost vândut la o licitaţie în Mexic, cu suma echivalentă de 272.983 de dolari, scrie agerpres.ro.