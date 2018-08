Un bărbat de acolo mi-a spus: „Să vă văd la cimitir!”. Declarațiile jurnalistei care a fost atacată de reprezentanții partidului Șor în timpul unui protest

Dânsa spune că deja nu se mai simte în siguranță în localitatea în care trăiește, atât în calitate de jurnalistă, cât și ca locuitoare a orașului.

„Nu ne simţim în siguranţă nu doar în timpul activităţii, în calitate de jurnalişti, ci şi ca locuitori ai acestui oraş. Îi incită la ură pe oameni într-un mod atât de grav încât e periculos să mergi pe stradă. Ne percep ca pe un duşman care le doreşte răul”, a declarat Tatiana Djamanov într-un interviu pentru jurnal.md.

Pub

Cât despre comportamentul Marinei Tauber în timpul protestului, jurnalista spune că inițial au scandat: „Radio Orhei e cu noi!”. Am negat din cap. Când au înţeles că au gafat, m-au stropit cu apă”.

„Noi nu aveam habar de acest eveniment. PPDA, PAS nu au anunţat nicio activitate. Ne-a telefonat o persoană care ne-a informat că, într-o gheretă, lângă stadion, sunt blocaţi nişte oameni. Am ajuns acolo la ora 12.00. Maxim (fiul Tatianei – n.a.) a ajuns înaintea mea. Am văzut o mulţime furibundă. Nu ne-am întâlnit niciodată cu Tauber. Nici nu am înţeles că ea e cea care vorbeşte. Mi s-a părut că e cineva din adeptele acestui partid. Am încercat să fac nişte imagini. Cineva a informat-o că suntem de la Radio Orhei. Ne-au confundat cu celălalt Radio Orhei, la care ea deja a fost la interviu, şi iniţial au scandat: „Radio Orhei e cu noi!”. Am negat din cap. Când au înţeles că au gafat, m-au stropit cu apă. Un bărbat de acolo mi-a spus: „Să vă văd la cimitir!”. O femeie i-a strigat lui Maxim, care e fiul şi colegul meu: „Să vă spânzuraţi – tu şi mama ta!”. Ne-au strigat: „Marş din Orhei!”, „Pascuda!” (o înjurătură rusească, ce ar însemna nemernic, secătură, rezultată din alăturarea abrevierilor celor două partide – n.a.) şi alte asemenea invective. Îi aţâţă pe oameni împotriva noastră, dar aici e casa noastră, aici ne-am născut, aici locuim...”, mai adaugă directoarea postului de Radio Orhei, Tatiana Djamanov.

UNIMEDIA amintește că în timpul manifestației de duminică din orașul Orhei, primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, a instigat oamenii prezenți la eveniment pentru a acționa împotriva jurnaliștilor Radio Orhei.

Momentul în care Marina Tauber strigă la jurnalistă și instigă oamenii să o huiduie a fost înregistrat și mediatizat. ”Postul radio și blogul de opoziție Radio Orhei e ținta presiunilor constate ale puterii locale”.

În apărare, dânsa într-o postare pe facebook, s-a arătat deranjată de știrile care au apărut în ultimele zile. Tauber scrie în postarea sa cum ar trebui să arate și să fie un jurnalist profesionist, afirmând că jurnaliștii de la Radio Orhei nu sunt demni de acest calificativ pentru că nu mediatizează în context pozitiv realizările Partidului „Șor” și că ar fi numit-o hoață.