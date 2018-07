Uganda introduce taxa pe reţele de socializare pentru acces la Facebook, Twitter sau Instagram

Cetăţenii Republicii Uganda plătesc începând de la 1 iulie o taxă pentru reţele de socializare, dacă doresc să acceseze servicii online precum Twitter, Facebook, Instagram sau LinkedIn. Acestea sunt clasificate drept „servicii Over The Top”, ceva ce ar sugera că traficul produs accesându-le este foarte mare, iar utilizatorii sunt cei care suportă costurile în plus. Taxa este aplicată direct pe factura operatorului telecom şi este plătită la sfârşitul lunii, operatorii fiind apoi nevoiţi să plătească suma către stat.