Trump şi Juncker au căzut de acord asupra comerţului dintre SUA şi UE şi au promis zero taxe

Într-o conferinţă de presă de la Casa Albă, Trump a declarat că UE a fost de acord să cumpere soia din SUA, la o zi după ce acesta a anunţat un pachet în valoare de 12 miliarde de dolari pentru a-i sprijini pe agricultorii afectaţi de tarifele UE. Preşedintele american a mai spus că UE va deveni un „cumpărător masiv” al gazelor naturale lichefiate din SUA.

În timpul conferinţei de presă, ambele părţi au subliniat că s-au făcut progrese în rezolvarea unor probleme comerciale care au afectat relaţia dintre SUA şi UE, pornite după ce Trump a impus tarife asupra exporturilor de oţel şi aluminiu ale UE.

Juncker a declarat că a pornit „cu intenţia ca astăzi să facem o înţelegere, ceea ce am şi făcut”. De cealaltă parte, Trump a menţionat că cei doi au convenit „să acţioneze spre tarifele zero, bariere zero şi subvenţii zero pentru bunurile industriale non-auto”. Preşedintele a mai explicat şi că „începel negocierile chiar acum, dar amândoi ştim foarte bine cum vor decurge lucrurile”.