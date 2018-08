Tekwill – ce se întâmplă mai departe cu cel mai ambițios proiect educațional din Moldova?

Ana Chirița, Director Executiv ATIC și Coordonatorul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului în domeniul TIC Tekwill” dezvăluie detalii despre continuitatea proiectului și vine cu precizări care să răspundă la întrebări care ne apar din ce în ce mai des. De la ”Și totuși ce e Tekwill? Edificiu? Programe? Academie?” până la ”Cui aparține? Cine îl va gestiona în viitor? Ce planuri de dezvoltare are? Cum pot beneficia eu – elev, student, antreprenor, profesionist IT actual sau în devenire – de programele și evenimentele Tekwill și cu ce mă ajută ele pe mine?”

Ana Chirița: ”Conceptul Tekwill s-a născut cu câțiva ani urmă ca și soluție pentru a susține dezvoltarea capitalului uman în domeniul TIC, dar și stimularea antreprenoriatului IT în Republica Moldova ca o componentă care ar putea fi interpretată ca încurajarea succesului prin eșec, oricât de straniu ar putea părea acest lucru.

Tekwill s-a dezvoltat ca un adevărat startup, întâmpinând obstacole și confruntându-se cu multiple ”ups and downs” în procesul de creare, lansare, dezvoltare și existență. Puțini știu despre faptul că edificiul Tekwill a fost finalizat în aproximativ 1.5 ani, avînd la bază o clădire deja existentă de prin 1989, cu investiții bănești de circa 2.5 mln USD din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare, a Guvernului Suediei și Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Universității Tehnice a Moldovei. Susținerea extraordinară și încrederea din partea USAID și Guvernului Suediei a fost definitorie pentru crearea Tekwill, dar și aportul Universității Tehnice, care a demonstrat o agilitate remarcabilă și o constantă abordare constructivă în soluționarea multor din dificultățile care apăreau pe parcurs și periclitau soarta întregului proiect.

Tekwill nu ar fi fost posibil și fără parteneri precum Orange Moldova, Microsoft, IBM, Oracle, UNDP, Endava, StarNet, Om, Moldcell, Velopoint, Vitanta Brewery și alții. Fiecare dintre ei a avut și continuă să aibă o contribuție importantă în dezvoltarea și menținerea Tekwill, furinizând de la servicii de internet de mare viteză și calitate, programe educaționale și transfer de know how, tehnologii inovatoare, laboratoare de testare a aplicațiilor mobile, până la băuturi răcoritoare și biciclete pentru confortul rezidenților și beneficiarilor Tekwill.

Ceea ce oferim și ceea ce vrem să oferim persoanelor care aleg să vină la Tekwill - este atmosfera unică, prietenoasă, energizantă, care transformă spațiul de lucru în adevărate ”laboratoare” de creație, inovare, dezvoltare și creștere continuă, dar și programe educaționale și evenimente inedite, concepute să răspundă cerințelor beneficiarilor și industriei și să fie în pas cu ultimele tendințe.”

Care este statutul curent al Tekwill și ce întâmplă mai departe cu tot ce reprezintă Centrul?

Ana Chirița: ”Tekwill a fost creat și există în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), cu susținerea financiară a USAID și Guvenului Suediei.

Dacă vă întrebați ce se întâmplă mai departe cu cel mai amplu proiect creat prin parteneriat public-privat, este important să cunoașteți că în 2020 Tekwill va trece în gestiunea instituției cu același nume: Instituția Publică ”Tekwill”, creată de Universitatea Tehnică a Moldovei. Se preconizează ca aceasta să preia probabil în întregime tot ceea ce reprezintă astăzi Tekwill – infrastructură, echipamente, ecosistem, programe, servicii, oportunități.

Conform documentelor de proiect și acordurilor cu partenerii publicii și de dezvoltare, pe tot parcursul Proiectului acțiunile ATIC sunt focusate asupra asigurării sustenabilității Tekwill și a dezvoltării unui model deplin funcțional, care va fi transmis gradual, unei entități publice separate.

Pentru a asigura o trecere fluentă și a asigura congruența serviciilor oferite cu obiectivele și așteptările setate, după practic un an de existență a entității separate, ATIC a inițiat, abia în mai 2018, transferarea multor activități viabile deja pe entitatea separată Tekwill, întrucât modelul de operare și grila de servicii au devenit suficient de conturate – obiectiv stabilit chiar de la lansarea proiectului și asupra căruia ATIC a lucrat intens pe parcursul ultimilor ani.

Deoarece Tekwill își propune să fie un hub regional, serviciile și activitățile trebuie să corespundă așteptărilor și rigorilor, în acest sens echipa angajată în entitatea separată Tekwill va conlucra activ cu echipa de consultanță creată în cadrul ATIC, scopul acestei colaborări fiind atingerea rezultatelor maxime și crearea unui echilibru pozitiv pentru dezvoltarea optimă a Centrului.”

Este Tekwill la moment sustenabil?

Ana Chirița: ”Din pacate, încă nu. IP Tekwill înregistrează lunar încasări de circa 200-300 mii MDL în funcție de serviciile oferite. Din această sumă Tekwill reușește să acopere salariile a circa 12 persoane angajate în cadrul entității separate și serviciile de mentenanță (servicii comunale, logistice, pază, etc). Toate activitățile creative sunt încă subvenționate și finanțate de proiect anume pentru a asigura dezvoltarea de lungă durată a centrului. Încercăm să investim în parteneriate strategice internaționale cu Oracle, Microsoft, IBM, Cisco, Unity pentru a putea livra același conținut aici, în Republica Moldova și pentru a răspunde la necesitățile pieței. Deși suntem la mijloc de cale, rămânem încrezători că vom putea transforma Tekwill într-o valoare adăugată nu doar pentru sectorul IT, ci și pentru întreaga economie a Moldovei.”

Vor rămâne serviciile și evenimentele Tekwill accesibile pentru beneficiari?

Ana Chirița: ”Foarte mulți remarcă: „Aveți foarte multe evenimente aici, la Tekwill”. „Da, avem. Doar că practic 70% din evenimente sunt oferite sau susținute cu titlu gratuit pe motiv că ecosistemul din Republica Moldova este unul foarte tânăr și necesită susținere continuă. Nu prea ai cum să ceri unei organizații studențești sau unui grup de inițiativă din partea comunității să plătească ratele oficiale ale Tekwill, pentru că ei chiar au nevoie de suport. Noi vorbim despre investiții din partea terților în valoare de peste 2 mln USD, dar acestea sunt în mare parte in kind - peste 1mln venind din partea statului prin oferirea edificiului în care se află Tekwill, servicii de mentenanță și unele reparații capitale care nu se încadrau în bugetele donatorilor – de exemplu, schimbarea acoperișului. Ceilalți bani vin fie prin sponsorizări, premii sau chiar susținerea evenimentelor terțe, timpul angajaților, etc.”

Este adevărat că Tekwill concurează pe piață cu alte huburi?

Ana Chirița: ”Din fericire, nu. Tekwill are cîteva componente care ar putea sa-l facă concurent în fața altora, însă Tekwill mereu a fost deschis spre colaborare cu fiecare. Noi susținem inițiative constructive pentru că suntem ferm convinși că doar prin colaborare putem reuși, dar avem și menirea de a dezvolta o instituție sustenabilă, care acum încasează venituri din doar 30% de activități maxim. Noi nu ne propunem să creștem această rată pentru anul viitor, pentru că piața are încă nevoie de un Tekwill accesibil pentru toți beneficiarii.”

Tekwill network – cât de posibil și cât de aproape?

Ana Chirița: ”Pentru că Tekwill nu își dorește să rămână un singur centru de dezvoltare în Chișinău, încercăm să identificăm o soluție pentru ca Tekwill să ajungă în fiecare școală, la fiecare elev. De ce nu am putea avea “Tekwill in Every School”? Încercăm să promovăm programe precum TwentyTU cu un mare accent pe conținut de calitate, să atragem fonduri pentru dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat, să dezvoltăm Academia Tekwill pe componenta de antreprenoriat, abilități tehnice și soft. Principiul pe care încercăm să-l promovăm este în primul rând “calitate”, ceea ce necesită efort continuu și investiții sporite.”

Și totuși ce este Tekwill?

Ana Chirița: ”Bună întrebare. Fiecare percepe Tekwill ca fiind ceva diferit. Unii consideră că este un hub, alții consideră că este un proiect, alții pur și simplu un centru. Probabil toate sunt reprezentări corecte pentru anumite etape. Tekwill este încă în fază de proiect cu posibilitatea creșterii într-o rețea, dacă toate acțiunile și eforturile vor converge în direcția corectă. Tekwill este un centru gestionat de o instituție în subordinea Universității Tehnice, dar încă tutelat de către ATIC în calitatea sa de implementator al proiectului.

Un lucru este cert – Tekwill este o aspirație a întregii industrii și a întregii comunități IT din Moldova, un vis în proces de a deveni realitate, o entitate dinamică, ”vie”, care se alimentează din entuziasmul și energia tinerilor talentați din țara noastră și care generează oportunități, transformă paradigme și definește noi culmi spre a fi atinse. Sper mult că Tekwill, prin caracterul ”non-standard” al spațiului și activităților desfășurate, a oferit multor beneficiari imboldul și susținerea care să-i aducă cu un pas mai aproape de scopurile lor.

Noi știm că acest exemplu poate fi ușor multiplicat dacă toți partenerii interesați își unesc și sinergizează eforturile. Credem în echipa extrem de creativă și dedicată Tekwill și suntem recunoscători tuturor pentru faptul că suntem uneori susținuți, alteori criticați. Fiecare părere contează enorm pentru noi și ne face să fim mai exigenți față de noi înșine și să livrăm programe și servicii de o calitate înaltă”.