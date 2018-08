Ţara unde minorii nu vor mai avea voie să cumpere băuturi energizante

Măsura face parte dintr-un program guvernamental menit să reducă obezitatea în rândul copiilor. Se va aplica însă numai în Anglia. Celelalte regiuni ale regatului au parte de autonomie, fiind libere să-şi stabilească propriile politici în domeniu.

Autorităţile britanice sunt hotărâte să interzică vânzarea băuturilor energizante copiilor, iar populaţia este chemată să decidă doar vârsta: 16 sau 18 ani. Interdicţia s-ar aplica in cazul tuturor băuturilor care conţin cel puţin 150 de miligrame de cafeină per litru, în conditiile in care cele mai multe de pe piaţă au o cantitate cel

Pub

Se crede că energizantele contribuie la hiperactivitate şi comportament nepoliticos printre elevi. Potrivit unor statistici citate de guvernul britanic, un sfert dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 9 ani şi două treimi dintre cei din segmentul 10-17 ani consumă băuturi energizante.

Proiectul provoacă reacţii prozitive. Dar sunt şi unii care consideră că nu este treaba statului să decidă.