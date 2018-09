Surpriză de proporții pentru un copil bolnav din Dolj. Dragoș s-a trezit la poartă cu 50 de Mustanguri, mașinile lui preferate

Dragoș are 10 ani și este din Comuna Secu, Județul Dolj. S-a născut un băiat normal. Problemele au început să apară acum 6 ani, când în urma unor controale, medicii au descoperit o boală gravă. De atunci, viața lui s-a schimbat complet. Este țintuit într-un scaun cu rotile, de care mama sa a făcut cu greu rost. Fiecare zi este aproximativ la fel și în fiecare zi își dorește tot mai mult o cameră mare în care să se joace cu mașinuțele.

Toată lumea a aflat de pasiunea lui pentru mașini, în special pentru Mustanguri. Au aflat chiar și cei de la Ford Mustang România care au trecut la fapte, pentru a face un copil fericit și nu mai puțin de 50 de Mustanguri au plecat pe drumuri de țară, prin gropi și praf să-l caute pe băiatul din Dolj. Mama a știut totul și a păstrat surpriza bine ascunsă până la sosirea momentului oportun.

“Când m-au sunat cei de la Ford Mustang eram cu Dragoș la București, la recuperare. Le-am spus că îi sun când ajung acasă, dar nu m-am gândit niciodată că o să se întâmple asta, să vină pentru el. Au venit și l-am scos pe Dragoș la poartă. Atunci a fost momentul bucuriei. Nu-I venea să creadă că jucăriile lui apăruseră la poartă în mărime naturală, că se poate urca în ele, că le poate atinge. Oamenii care au venit cu mașinile l-au luat și l-au plimbat cu ce mașină a vrut el. I-au adus și cadouri. Într-adevăr un gest minunat”, a declarat Aniona Condescu, mama lui Dragos.

Ford Mustang România este un ONG. Comunitatea lor cuprinde 220 de proprietari și pasionați de Mustanguri, adunați de prin toată țara.

Dragoș mai are cinci frați. Casa în care stau nu arată deloc bine. Mama vinde animale și alimente pe care le produce în curte, pentru a face rost de bani pentru analizele, hrana și medicamentele lui Dragoș.

“Are două operații și 23 de cure cu citostatice până în acest moment. Institutul Oncologic de la București ne-a fost ca o a doua casă. Patru luni stăteam la spital, veneam o săptămână acasă. Are regim special, nu poate mânca orice. Ne descurcăm destul de greu și mereu am făcut tot ce am putut ca lui Dragoș să nu-I lipsească nimic”, a mai adaugat mama lui Dragos.