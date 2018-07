Stop cadru: Andrei Năstase, gata să candideze în aceeași circumscripție cu Vlad Plahotniuc

„Nu am nicio fel de problemă să candidez cu acest proxenet oriunde în țara aceasta, pentru cu spre deosebire de el, nu am furat un cent de la țara asta, nu mi-am bătut joc de ea, nu am mințit această țară, nu am făcut atacuri raider, nu am făcut o spălătorie financiară din justiție și sistemul bancar. L-am chemat în prezidențiale să candideze alături de mine. L-am chemat și în municipale să vină să candideze. De ce se teme de votul popular? Pentru că el vrea să meargă într-o zonă în care a știut să corupă, a știut să mituiască, a știut să intoxice mediatic oamenii. Să încerce. Eu cred că vom ști să ripostăm acestui criminal”, a punctat Năstase.

Vezi interviul live pe UNIMEDIA.