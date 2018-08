Steven Seagal, desemnat de Sergei Lavrov responsabil cu legăturile umanitare ruso-americane

Preşedintele Vladimir Putin i-a dat un paşaport rus lui Steven Seagal în 2016, afirmând atunci că speră că acest gest va servi drept simbol al modului în care relaţiile tensionate dintre Moscova şi Washington încep să se amelioreze, scrie Agerpres.



Totuşi, de atunci relaţiile ruso-americane s-au înrăutăţit, mai ales după ce agenţiile de informaţii americane au acuzat Moscova de ingerinţă în alegerile prezidenţiale americane, o alegaţie infirmată de Rusia. Cele două state sunt în dispută şi pe teme precum Siria şi Ucraina.



Ministerul rus de Externe a asemănat noul rol al lui Seagal cu acela de ambasador ONU al bunăvoinţei şi a precizat că actorul nu va primi salariu.



"Este un caz în care diplomaţia oamenilor se intersectează cu diplomaţia tradiţională", a precizat ministerul.



Seagal, care apare uneori la televiziunea de stat rusă pentru a vorbi despre opiniile şi cariera sa, a fost citat de canalul Russia Today, susţinut de Kremlin, cu declaraţia că salută numirea sa în această calitate onorifică.



"Întotdeauna am avut o dorinţă foarte puternică de a face tot ce pot pentru a ameliora relaţiilor ruso-americane. Am depus eforturi neobosite în acest sens timp de mulţi ani neoficial, iar acum sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea de a face acelaşi lucru în calitate oficială", a spus Seagal, potrivit RT.



Timp de peste un deceniu, Seagal, care potrivit propriului site are 66 de ani, a fost un vizitator frecvent al Rusiei. Filmele sale, printre care titluri ca "Under Siege" şi "Sniper: Special Ops", sunt foarte populare în Rusia. De asemenea, notează Reuters, Vladimir Putin este un fan al tipului de arte marţiale practicat de Seagal în filmele lui de acţiune de la Hollywood.