Spectacol de zile mari la Must Fest 2018! Ce artiștii vor evolua pe scena festivalului

O atmosferă ca-n povești, bucate împărătești, vin, must pe săturate și un show ca la carte. Asta ne promit organizatorii unicului festival de muzică și vin din Moldova, Must Fest 2018. În zilele de 8 și 9 septembrie Piața Marii Adunări Naționale se va transforma într-un adevărat regat al basmelor, iar în scenă vor poposi artiști de peste mări și țări.

Pe 8 septembrie, în inima capitalei se va încinge o horă mare, pentru că în scenă vor evolua Orchestra ''Plai Moldovenesc'' a MAI și Orchestra Fraților Advahov. Distracția va continua cu trupele SunStroke Project și Doredos, care ne-au dus faima la Eurovision, fiind urmați de trupele autohtone Via Dacă și Cuibul – un amalgam frumos de muzică folk și pop rock. Alex Calancea Band vor fi și ei prezenți pe scena Must Fest 2018 în prima seară a evenimentului, cu un recital extraordinar. Surpriza serii va fi trupa Brainstorm din Letonia, care sunt cunoscuți publicului pentru succesul pe care l-au avut la concursul Eurovision.

Pe 9 septembrie, la Must Fest 2018 le vom admira pe surorile Osoianu, care vor deschide spectacolul din ultima seară și vor face un chef de zile mari. Petrecăreții vor sări cât pot ei de mult pe ritmurile îndrăgite ale trupei Zdob și Zdub, pentru ca mai târziu să o salute și pe frumoasa interpretă Antonia, care este regina clasamentelor pop din România și din străinătate. Seara va continua cu legendara trupă Chaif din Rusia, care mai bine de trei decenii este favorita concertelor de muzică rock. Un recital extraordinar și mult așteptat va fi susținut pe 9 septembrie, de headlinerii Must Fest 2018 – trupa rock finlandeză The Rasmus. Cu siguranță publicul de la noi va fredona la unison versurile hiturilor ”In the Shadows”, ”Sail Away” sau "First Day of My Life".

Partener general al evenimentului: MAIB

Prețul biletelor până pe 8-9 septembrie:

Prețul pentru o zi – 200 MDL

Prețul pentru 2 zile - 300 MDL

Prețul biletelor în ziua evenimentului:

Prețul pentru o zi – 250 MDL

Prețul pentru 2 zile - 350 MDL

*Copiii cu vârsta de până la 12 ani, însoțiți de părinți, pot intra gratuit la eveniment.

Mai multe detalii despre eveniment, precum și bilete online găsești pe: www.mustfest.md.