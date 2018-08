Spartak Moscova 0-0 PAOK Salonic: Echipa rusă a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 32, atunci când a fost eliminat brazilianul Luiz Adriano.

Moscoviții au încercat să revină în meci, însă PAOK-ul antrenat de românul Răzvan Lucescu a reușit să plece neînvinsă de la Moscova.

Pub

"Acest egal este mai mult decât o victorie pentru noi. Am spus ieri că am venit aici să învingem și puteam să învingem. Am avut numeroase ocazii de a marca. Este incredibil ce am realizat. Astăzi am avut o mulțime de ocazii de a marca. Șansa s-ar fi putut întoarce împotriva noastră, mai ales în ultimele minute, când nu am deținut controlul total. Am făcut un joc impecabil. Faptul că am trecut de Basel și Spartak este fantastic pentru noi. Jucătorii mei merită toate laudele" a declarat Răzvan Lucescu.

În play-off-ul Ligii Campionilor, PAOK va juca cu Benfica Lisabona. Gruparea portugheză la rândul ei a eliminat-o pe Fenerbahce Istanbul.

Alte echipe calificare în următorul tur preliminar sunt: Dinamo Kiev, Bate Borisov, AEK Atena, Dinamo Zagreb. Mol Vidi, Salzburg, Ajax Amsterdam, Țrvena Zvezda Belgrad.