Sergiu Voitovschii: „Moldova IT Park nu intervine în activitatea companiilor rezidente”

În Moldova, oportunitățile de care pot beneficia profesioniștii IT sunt din ce în ce mai multe și mai variate. Crește exponențial numărul huburilor și spațiilor de coworking, a fost lansat Centrul de Excelență în domeniul TIC Tekwill, sunt organizate o sumedenie de evenimente de comunitate și transfer de experiență și sunt sprijinite acțiunile care îmbunătățesc condițiile de dezvoltare a domeniului tehnologiilor informaționale.

Cu jumătate de an în urmă, la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, a fost lansat primul parc în IT din țară - Moldova IT Park. Echipa Locals.md a discutat cu administratorul acestuia, Sergiu Voitovschii, pentru a afla cât mai multe detalii despre prima inițiativă de acest gen în Republica Moldova.

„Moldova IT Park este o autoritate administrativă, instituită de Guvern, la solicitarea Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC”, ne povestește Sergiu. „În 2017, 15 companii membre ATIC, au depus în octombrie, anul trecut o cerere către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, în temeiul legii pentru parcurile IT, Guvernul, în foarte scurt timp, a aprobat hotărârea privind instituirea primului parc IT. Începând cu 1 ianuarie curent, parcul activează și întrunește o serie de actori din domeniul IT moldovenesc.”

Prin actori, Sergiu se referă la companii care corespund mai multor criterii stabilite de cadrul legal de funcționare al Parcului. „Parcul are un concept inovațional - al unei platforme virtuale, care are foarte multe avantaje pentru companiile, ce doresc să devină rezidenți ai acestuia”, adaugă Sergiu. Astfel, companiile nu au nevoie să se implice în infrastructură sau în aspectele logistice ale Parcului - ele continuă să-și desfășoare activitatea din birourile lor.

Dacă vă întrebați care ar fi contribuția lunară de membru al Parcului, Sergiu ne spune că aceasta e o sumă simbolică. „Și accesibilă. Această contribuție este o sumă dedusă din venitul de vânzări al companiei, în conformitate cu hotărârea guvernului.”

Un alt avantaj ar fi scăderea impozitului pe venit. Companiile IT din cadrul Parcului plătesc un impozit în mărime de 7%. „Acest impozit este unul consolidat, care vine din impozitul de venit al activității de întreprinzător, impozitul pe venit din salarii, contribuțiile de asigurări obligatorii sociale și primele de asigurare medicală, datorate atât de angajator, cât și de angajați, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pe folosirea drumurilor”.

Aceste condiții par a fi extrem de bune pentru companii, întrucât, în mare parte, avantajul cel mai important e că angajații primesc un salariu mai mare și sunt mai motivați să rămână să lucreze acasă.

Deși Parcul este instituit pe un termen de 10 ani, există o posibilitate de extindere.

Companiile IT, ce-și doresc să devină rezidente, sunt binevenite să se alăture Parcului, dacă sunt înregistrate în Moldova și dacă desfășoară unul, mai multe sau toate8 genuri de activitate, stipulate în legea cu privire la parcurile IT. „Câteva din aceste activități sunt realizarea softurilor la comandă, editarea jocurilor de calculator, editarea altor tipuri de softuri, managementul sistemelor de calcul și altele”, menționează Sergiu.

Ne-am întrebat cât durează procesul de înregistrare și ni s-a spus că totul este întocmit în până la 7 zile. Echipa Parcului se străduiește să reducă acest proces la doar câteva zile, mai ales dacă condițiile prevăzute de lege sunt întrunite și setul de acte este deplin. La fel și rezilierea contractului de rezident este rapidă.

La momentul actual, echipa primului Parc în IT din țară a reușit să atragă peste 250 de companii. „Nici noi, nici Guvernul nu intervine în activitatea companiilor”, precizează administratorul Parcului. De asemenea, a menționat că el, având această funcție în echipă, mai are și scopul de a păstra „secretele comerciale”, datorită acordurilor de confidențialitate, semnate cu companiile rezidente.

„E greu de spus dacă prindem priză la publicul IT. Din ianuarie până în prezent, a avut loc o mică scădere a înregistrării companiilor. În Moldova activează circa 400 de companii IT, însă nu toate cad sub sub incidența legii privind parcurile IT”, spune Sergiu. „Sunt companii nu doar din Chișinău - avem și din Bălți, Lipcani, Edineț, Criuleni, Cahul. Ținând cont că activitatea IT din țară se concertează în Capitală, iată de ce majoritatea din cele înregistrate sunt de aici. O parte pozitivă e că foarte multe companii sunt cu capital social străin”, povestește Sergiu.

Și da - IT Parcul moldovenesc participă la consolidarea comunității TIC locale, prin evenimentele informative ce le organizează. „Spre exemplu, în februarie am organizat o masă rotundă, unde am invitat reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, CNAS, CNAM - acesta fusese și un apel deschis tuturor companiilor IT din republică, care pe viitor ar putea fi interesate în obținerea statutului de rezident. Astfel, ei au putut primi răspunsuri nemijlocit de la instituțiile vizate. Noi reprezentăm, totuși, companiile rezidente în raport cu autoritățile”, precizează Sergiu Voitovschii.

În încheiere, Sergiu a menționat că echipa Parcului lucrează și asupra stabilirii parteneriatelor cu alte parcuri, cum ar fi cele din România, Belarus, Turcia sau Ucraina. Orice companie în IT este invitată la discuții pentru a fi la curent cu toate aspectele pozitive, beneficiile și stimulentele acordate de statpentru a fi prezențiîn rândurile membrilor Moldova IT Park.

Moldova IT Park a fost creat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova la inițiativa și cu susținerea Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC. Mai multe detalii privind procedura de înregistrare în calitate de rezident al Moldova IT Park aflați pe www.moldovaitpark.md.