Septembrie aduce la Tekwill evenimente pentru toate vârstele, interesele și preferințele

Toamna se numără bobocii, spune înțelepciunea populară. Iar la Tekwill numarăm evenimentele menite să transforme antreprenoriatul, educația și comunitatea IT din Moldova.

Așa cum inițiativele Tekwill se desfășoară pe mai multe direcții și centrul este gazda mai multor evenimente de amploare organizate de către diferiți parteneri, luna septembrie abundă în acțiuni și evenimente pe gustul tuturor celor pasionați de tehnologii:

11-13 Septembrie.TechVillage – un eveniment unic care va aduce împreună un număr restrîns de startup-uri și investitori pentru a interacționa, stabili conexiuni valoroase și discuta oportunități de colaborare. Evenimentul se desfășoară la Butuceni.

13 Septembrie. Tekwill va găzdui Ziua IT-stului UTM, un eveniment studențesc care vine să sărbătorească cea de 256-a zi din an în cinstea tuturor persoanelor care studiază sau activează în domeniul IT. Studenții de la IT, dar și toate persoanele interesate de tehnologii informaționale, vor putea participa în cadrul unor workshopuri și acțiuni interesante.

14-16 Septembrie. Primul laborator de creație în domeniul electoral Innovoter vine tot la Tekwill. 6 echipe vor lucra contra cronometru pentru a dezvolta cele mai atractive soluții pentru prezentarea desfășurării alegerilor și rezultatelor preliminare în timp real.

15 Septembrie. Tekwill lansează Startup Academy, cea mai mare școală de antreprenoriat IT din Moldova. Circa 200 de participanți și 30 dintre cei mai buni mentori din Moldova și de peste hotare vor fi la Tekwill timp de 3 luni pentru a explora și idei cu potențial și a dezvolta startupuri scalabile.

15 Septembrie. Tekwill găzduiește Finala Națională Climate Launchpad Moldova 2018, în cadrul căreia vor fi desemnate cele mai bune soluții în domeniul combaterii schimbărilor climaterice prin utilizarea TI.

16 Septembrie. Părinții discută despre teme TABU în cadrul workshopului de parenting organizat sub egida Tekwill Academy Kids.

16 Septembrie. Valera, autorul proiectului Banca de Bancuri vine la Tekwill pentru un Fun Meetup. Urmăriți pagina Banca de Bancuri pentru mai multe detalii.

22 Septembrie. Tekwill se transformă în arenă de competiție pentru cei care concurează în e-Sports. League of Legends - Primul campionat din Moldova se desfășoară sub egida Tekwill Academy Kids, iar valoarea premiilor este de 60000 lei.

23 Septembrie. Dacă îți dorești un start reușit în domeniul IT sau ești interesat de oportunități de dezvoltare continuă și avansare profesională în această industrie, Ziua Ușilor Deschise la Tekwill Academy este pentru tine. Vei avea posibilitatea să faci cunoștință cu mentorii, să afli toate detaliile despre programele de instruire Tekwill Academy, să participi la workshop-uri interactive și să afli mai multe despre cele mai solicitate profesii IT de pe piață!

26 Septembrie. Social Good Summit: Chișinăul de mâine îl construim împreună va fi găzduit de Tekwill. Discutăm despre cum transformăm împreună oraşul nostru în unul prietenos oamenilor şi naturii; cum reamenajăm străzile astfel încât ele să devină prietenoase automobiliştilor, cicliştilor şi pietonilor; care sunt soluţiile tehnologice pentru a administra eficient resursele oraşului şi a îmbunătăţi serviciile publice.

Și pentru că aceasta nu e tot, Tekwill este deschis pentru orice inițiativă de comunitate care ne face mai buni, mai puternici și mai pregătiți pentru viitor.

Urmăriți pagina Tekwill în rețeaua de socializare Facebook ca să fiți la curent cu toate detaliile privind cele mai noi evenimente și programe și nu uitați – Tekwill vă așteaptă pe toți cu drag!