Secretul tehnicii „no make-up”, preferată de celebrităţi, stă în... nas. Ce trebuie să faci

Dar dacă vrei să creezi un look natural, experţii în frumuseţe au un sfat diferit.

Violette, Global Beauty Director la Estée Lauder, dezvăluie că pentru a obţine look-ul "no make-up" trebuie să foloseşti o foarte mică cantitate de fond de ten pe zonele cu probleme şi deloc pe puntea nasului, scrie one.ro.

„Nasul este centrul feţei... şi dacă centrul feţei este lipsit de machiaj, se va crea iluzia că toată faţa este lipsită de machiaj", spune Violette.

"Machiajul înseamnă, întotdeauna, iluzie optică. Dacă îţi dai cu fond de ten unde ai nevoie, dar restul tenului este curat, oamenii vor crede că este pielea ta reală", a mai spus ea.

"Eu nu mă dau niciodată cu fond de ten pe nas".

Între timp, artista australiană Sarina Zoe vorbeşte despre produsele pe care le foloseşte pentru a avea un look natural. În primul rând, un produs de contur fără strălucire, doar pentru o crea o discretă umbră sub pomeţi. De asemenea, ea recomandă un blush sub formă de cremă şi un iluminator lichid pentru că acestea se vor "topi" pe piele.

Toate produsele trebuie aplicate cu vârful degetelor, pentru că bureţii vor "mânca" întotdeauna din ingrediente.

Conform Sarinei Zoe, secretul buzelor naturale constă în pregătirea lor: "Trebuie să menţineţi buzele hidratate, dormiţi date cu un balsam de buze care are un conţinut ridicat de acid hialuronic".