Scrisoarea lui Andrei Năstase către primarii din RM: „Data de 26 august va fi unica șansă să vă eliberați de șantaj și presiune”

Scrisoare deschisă adresată primarilor din Republica Moldova

„Stimați colegi,

Pub

Traversăm timpuri istorice tulburi, când oamenii simpli nu mai pot suporta condițiile inumane de trai, iar guvernarea nu este capabilă să asigure o viață decentă cetățenilor săi. Știu că în aceste circumstanțe este extrem de dificil să administrezi eficient o localitate sărăcită, în care nicio afacere nu merge, unde nu există condiții de stimulare a micului business și nici capacitate de cumpărare a produselor sau a serviciilor. Iar poate cel mai grav e că de aici pleacă tinerii, altfel spus forța de muncă activă, lăsându-și copiii în grija bunicilor pensionari. De sute de ori am mers în localitățile țării noastre, am vorbit cu oamenii și cunosc situația din prima sursă. M-am documentat suficient și în cadrul campaniei prezidențiale și cea pentru funcția de primar general al capitalei. Pâinea de primar în Republica Moldova e o pâine amară, departe de pompozitatea colacilor albi confiscați de regimul cleptocratic.

Nu o singură dată am vorbit despre necesitatea stringentă a descentralizării financiare, administrative și politice a țării, despre depolitizarea sistemului de repartizare a fondurilor publice destinate finanțării proiectelor investiționale și administrarea acestora de către reprezentanții administrației locale.

Am pus problema prelungirii acțiunii fondului de compensare pentru anii 2018-2019, adică până la realizarea angajamentelor și măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale, prevăzute de cadrul legal în vigoare.

De asemenea, consider indispensabilă soluționarea problemei veniturilor ratate ale administrațiilor publice locale (APL) din cauza introducerii de către autoritățile centrale a unor scutiri fiscale, creșterea veniturilor APL de la impozitul pe imobil și soluționarea problemei privind înregistrarea și evaluarea tuturor obiectelor imobiliare amplasate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale de nivelul I, redistribuirea impozitului pe venit al persoanelor juridice și persoanelor fizice de la filiale/reprezentanțe ale bugetului central la APL, pe teritoriul cărora acestea își desfășoară activitatea, introducerea sistemului de colectare/virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reședință), includerea taxei pe resursele naturale în categoria taxelor locale.

Este deosebit de importantă și revizuirea scutirii de la plata impozitelor, taxelor locale și a altor plăți (chirie) a unor astfel de agenți economici prosperi precum: Moldtelecom, Poșta Moldovei, MoldSilva și altor agenți economici de stat, precum și a întreprinderilor Union Fenosa, MoldovaGaz, etc, perfecționarea sistemului de transferuri generale și a celui cu destinație specială, consolidarea rolului serviciului de colectare a taxelor și impozitelor locale de pe lângă primării/municipii.

După cum cunoașteți din propriile practici, toate acestea necesită soluționare grabnică pentru ca Dvs să puteți schimba lucrurile în beneficiul locuitorilor din satul, orașul pe care îl administrați.

Mai sunt și probleme de alt ordin. Știu că sunteți presați, persecutați, șantajați, impuși de guvernare să faceți anumite lucruri, cum ar fi semnarea unor petiții adresate UE prin care, chipurile, ne faceți culpabili pe noi, forțele anti-oligarhice, de sistarea finanțării macro-financiare a Moldovei.

Știu detalii despre cum s-a produs acest lucru, chiar de la mulți dintre domniile voastre, de aceea am decis să depășim momentan acest subiect, fără a vă reproșa prea multe. Cunosc nu din auzite că din 2013 până în 2017 procurorii obligați de gruparea uzurpatoare v-au intentat peste o sută de dosare penale. Cel mai des, în atenția acestora au ajuns aleși locali care reprezintă partidele de opoziție, iar din cauza veniturilor modeste, puțini primari își permit serviciile unui avocat. Regimul Vă ține sub lupă pentru că vrea să controleze totul la nivel local. Dar, să nu uitați niciodată că omul ales de popor are o mare prioritate față de omul desemnat de vreun funcționar efemer. Dvs., sunteți aleși de popor și îi reprezentați! Iar voința oamenilor, în mare parte, e una – să se regăsească într-o țară normală, să aibă locuri de muncă, salarii și pensii suficiente pentru un trai decent.

În ceea ce privește conținutul scrisorii pomenite mai sus pot să vă spun că guvernarea minte. Ea încearcă să vă manipuleze, spunând că opoziția a influențat luarea deciziei de către UE de a sista macro-finanțarea Republicii Moldova, ceea ce e total greșit!

În Uniunea Europeană cei care decid asupra acordării a sute de milioane de euro țărilor subdezvoltate sunt oameni competenți și integri! Acolo deciziile nu se iau judecând după faptele și spusele opoziției, ci analizând minuțios absolut toate activitățile guvernării! Iar guvernarea noastră ce a realizat din cele promise partenerilor de dezvoltare și oamenilor țării? Mai nimic! Nu a schimbat sistemul electoral mixt, așa cum i-a cerut Comisia de la Veneția, nu a investigat furtul miliardului și nu i-a pedepsit pe cei vinovați, dimpotrivă – a adoptat legi prin care poporul va trebuie să întoarcă îndoit suma dispărută din bănci, nu a făcut reforme în sistemul judiciar, nu a validat alegerile pentru primăria Chișinău recunoscute de absolut toți observatorii naționali și internaționali, etc. De lucrurile acestea a ținut cont UE atunci când a decis să nu mai dea bani regimului hibrid.

A urmat și reacția dură a FMI referitor la legea privind declararea voluntară, mai bine zis de legalizare a miliardelor furate. De ce? Tot din cauza opoziției? Nu, nici nu am discutat încă cu cei de la FMI! Pur și simplu Legea amnistiei fiscale este total incompatibilă cu reformele asumate!

Nu o spun eu, ci o spun partenerii noștri de dezvoltare. Iată reacția domnului Peter Michalko, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova: „Republica Moldova și-a asumat angajamente în raport cu Uniunea Europeană, prin Acordul de Asociere, Agenda de asociere și Memorandumul de înțelegere privind asistența macro-financiară, precum și angajamentele față de alți parteneri internaționali. Legea adoptată astăzi, în grabă și în mod netransparent, odată aplicată, ar putea duce la o încălcare a acestor angajamente și să fie incompatibilă în raport cu reformele în derulare privind consolidarea statului de drept, combaterea corupției, spălarea banilor, crima organizată și îmbunătățirea mediului de afaceri. Ne așteptăm ca autoritățile din Republica Moldova să înceteze procesul de adoptare a acestei legi și să o aducă în conformitate cu standardele internaționale”.

Vedeți că, în loc să se apuce urgent să redreseze situația și să îndrepte greșelile grave comise, pentru a determina instituțiile europene să revizuiască decizia de sistare a finanțării Republicii Moldova, regimul nu a găsit nimic mai bun de făcut decât să Vă spună minciuni, căutând un țap ispășitor cu totul în altă parte – în opoziție!

Stimați colegi,

Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am câștigat alegerile locale noi, a fost să vin la Dvs. La calm. Ca să punem în aplicare niște planuri comune de îmbunătățire a situației grave în care s-a pomenit țara noastră în urma abuzurilor actualei guvernări. Cu regret, oligarhia, prin justiția cancerigenă nu m-a lăsat să vin în funcție pentru că s-a speriat că am să le tai macaroana, veniturile colosale de pe urma dezmățului mafiei imobiliare din Chișinău. De altfel, asta s-ar fi putut întâmpla cu oricine dintre Dvs. Astăzi sau mâine!

Asta nu înseamnă că voi ceda. Populația din Chișinău m-a ales și voi continua lupta începută. Nu mă las! Și Vă îndemn și pe Dvs să vă consolidați prin suportul mediilor intelectuale și de afaceri din comunitatea Dvs pentru a ne salva Moldova. Uniți-vă cu pedagogii, medicii, funcționarii din localitate, cu oamenii reveniți din Diasporă și haideți să spunem NU dezmățului și dictaturii! Trebuie s-o facem ACUM, căci mâine s-ar putea să fie prea târziu!

Fiți alături de oamenii care v-au ales! Fiți alături de cei care nu mai suportă sărăcia, mizeria și minciuna!

Și veniți, împreună cu ei la marele protest din 26 august! Este o ocazie unică să vă eliberați de șantaj, presiune și starea de ostatici”, se arată în scrisoarea deschisă adresată de către Andrei Năstase.