Sănătate INFO: O moarte despre care se spune prea puțin. Cine se face responsabil de decesul unui nou-născut într-o maternitate raională

În Republica Moldova moare, oficial, un nou-născut din 84, iar principalele cauze pentru care se întâmplă acest lucru sunt cauzele legate de prematuritate, complicații legate de naștere și infecții. Moldova se poziționează, conform UNICEF, mult mai prost decât vecinii noștri și suntem la nivelul țărilor extrem de sărace din Africa. Și totuși, autoritățile par să nu ia întotdeauna în serios cazurile de deces printre nou-născuți, cazuri care arată unde sistemul de sănătate clachează și unde trebuie să se intervină, scrie sănătateinfo.md.

Așadar, Tamara Negură din satul Pănășești, raionul Strășeni, a ajuns la spitalul raional cu dureri. Era în a 26-a săptămână de sarcină. Femeia spune că nașterea i-a fost indusă. Ea a petrecut în spital, conform managerului, 45 de minute până a născut, informație negată de mamă. Pacienta a povestit că a rugat personalul medical să o transfere la Institutul Mamei și Copilului, instituție de nivel terțiar unde există tehnică medicală necesară pentru salvarea prematurilor. Femeia s-a mai plâns că nașterea i-a primit-o o doctoriță tânără care nu știa cum să acționeze și discuta cazul la telefon cu cineva. Aceasta mai este sigură că fetița pe care a născut-o respira, însă ar fi fost scăpată jos.

De cealaltă parte, administrația spitalului din Strășeni a făcut declarații controversate - că nou-născutul s-a născut mort, apoi că de fapt era viu, dar nu putea respira și din acest motiv a decedat. Medicul de familie s-a grăbit chiar să spună că pacienta a fost iresponsabilă, nu a urmat indicațiile lui și, în general, a mai avut pierderi.

Cazul a avut loc pe data de 6 iunie. O comisie a fost creată la Ministerul Sănătății pe 3 iulie, iar pe 17 iulie trebuia să fie public un raport detaliat pe caz. Instituția a întârziat câteva zile, însă raportul este succint și sărac în detalii esențiale.

Așadar, ce spune Ministerul Sănătății:

Pacienta Tamara Negură a avut parte de servicii medicale complete, cu excepția școlarizării (!) A ajuns la spital, având contracții de 10 ore (!) Copilul s-a născut viu, avea greutatea de 750 de grame, talia de 30 de centimetri, deși copiii în țara noastră se salvează de la greutatea de 500 de grame. Avea riscul stabilit de deces de 78.5 procente (!) A fost intubat, i s-a făcut masaj cardiac, i s-a administrat adrenalină. A încetat să respire după 30 de minute. Motivul decesului, cităm : „afecțiunea atestată clinic și confirmată morfopatologic în sistemul placento-fetal care, comun cu patologia preexistentă malformativă placento-fetală, a indus declanșarea prematură a nașterii cu dismaturiție și imaturitate extremă a fătului, cu progresarea insuficienței poliorganice determinată de leziunile toxicoinfecțioase și survenirea decesului în prima oră de viață neonatală”.

Ca și concluzie, comisia constată că pacientele trebuie să fie școlarizate, ca să fie informate referitor la riscurile și semnele de pericol în sarcină și că ar trebui să realizeze teste genetice. Medicilor li se recomandă să nu discute cazurile clinice pe Facebook.

Așadar, Comisia formată de Ministerul Sănătății nu a răspuns de ce a fost imposibil transferul gravidei la o instituție de nivel terțiar, așa cum prevede protocolul național privind nașterea prematură. Declarațiile privind nivelul de deschidere al colului uterin sunt încurcate – pacienta spune că a fost informată despre o deschidere de 2 centimetri, medicii vorbesc de 4, pe când protocolul indică 3. Comisia nu confirmă și nici nu infirmă declarațiile pacientei, precum că Institutul Mamei și Copilului a refuzat preluarea pacientei, deși o astfel de solicitare ar fi fost formulată de medicul responsabil.

De asemenea, Comisia nu infirmă și nici nu confirmă declarațiile mamei, precum că nașterea a fost indusă, cât timp a petrecut pacienta în spital și din ce cauze a fost imposibilă transportarea ei, conform protocolului, pe o distanță de doar 29 de kilometri. Conform managerului de la Strășeni, în 45 de minute de la internare pacienta ar fi născut. Tamara povestește altceva – a ajuns la spital seara la aproximativ ora 20.30 și a născut la aproximativ 22.45.

„Mi-au dat o pastilă și o injecție. Am întrebat ce e și nu mi-au spus. Doctorița mi-a spus că e pentru ca să dezvolte plămânii copilului, dar eu nu-s proastă. Ce pastilă poată să facă așa ceva?”, ne-a spus deranjată femeia. Totodată, ea spune că a ajuns la spital cu dureri, nu cu contracții.

„Eu mai am acasă un copil, născut prin cezariană. Eu am venit cu dureri în partea stângă și șefa secției știe bine că am stat internată în spital, numai că am stat degeaba că nu mi-au făcut nimic. Doctorița a băgat mâna în mine și mi-a rupt apele. Când le spuneam să mă ducă la Chișinău mă priveau ca pe o proastă, care nu știe nimic. Dar eu știam că în spital nu era nimic, că după ce am născut strigau una la alta nici plasture nu aveau”.

Continuarea articolului îl puteți citi pe sănătateinfo.md.