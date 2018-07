Ryanair anunta concedieri. Peste 100 de piloti si-ar putea pierde joburile

Operatorul aerian irlandez Ryanair a notificat peste 300 de angajati, piloti si personal navigant, ca si-ar putea pierde locurile de munca fiindca in sezonul de iarna va fi concediata aproximativ 20% din forta de munca de la baza sa din Dublin.

Ryanair a avertizat ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie. Vor fi afectati aproape 50.000 de clienti care calatoresc din si spre Spania, Portugalia si Belgia, urmand sa fie anulate zilnic pana la 300 de zboruri, conform unui comunicat al operatorului aerian irlandez, citat de Agerpres. In Irlanda, aproximativ un sfert din pilotii Ryanair vor fi in greva joi.

Compania a avertizat ca ar putea inchide cateva rute din capitala Irlandei in urma reducerii numarului de avioane de la baza din Dublin, de la 30 la 24, dar si alte rute s-ar putea confrunta cu reduceri frecvente deoarece o parte din aeronave vor fi directionate spre subsidiara poloneza, Ryanair Sun, care inregistreaza o crestere rapida. Cele sase avioane vor fi trimise in Polonia.

Compania irlandeza va incepe negocierile cu peste 100 de piloti si 200 de membri ai personalului navigant din Dublin care au primit instiintari privind posibila lor concediere din 28 octombrie. O parte ar putea fi transferati in Polonia pentru a minimaliza impactul concedierilor, a explicat Ryanair.

De asemenea, compania a facut un gest neasteptat, publicand online salariile angajatilor. Conform documentului, pilotii castiga intre 190.000 si 220.000 de euro pe an, iar personalul navigant pana la 40.000 euro pe an.

Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a avertizat luni ca in perioada verii pretul mediu al biletelor va fi mai redus decat se estima, din cauza concurentei ridicate, a vremii deosebit de calde din nordul Europei si a incertitudinilor provocate de o serie de greve.

In trimestrul doi din 2018, profitul companiei irlandeze a scazut cu 20%, din cauza declinului rezervarilor, a costurilor mai mari cu angajatii si cu combustibilul.

Dar profitul trimestrial de 319 milioane de euro (374,4 milioane de dolari) este in linie cu estimarea precedenta a companiei si usor peste previziunile analistilor, de 305 milioane de euro.

"Desi numarul biletelor vandute in trimestrul doi din 2018 a depasit usor estimarile noastre, dificultatile din ultima perioada si asteptatul impact al grevelor vor afecta rezultatele companiei", a afirmat directorul general, Michael O'Leary.

Veniturile au urcat cu 9% in trimestrul doi din acest an, la 2,08 miliarde de euro, in timp ce analistii se asteptau la 2,04 miliarde de euro.

Ryanair si-a mentinut estimarile privind obtinerea unui profit inainte de taxe de 1,25 - 1,35 miliarde de euro in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2019, in scadere fata de nivelul record de 1,45 miliarde de euro realizat in anul precedent. Este primul declin din 2014.