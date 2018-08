România Centenar, spectacolul tradițiilor pe scena Festivalului Internațional Cerbul de Aur

Prin urmare, publicul TVR şi spectatorii din Piața Sfatului Brașov vor fi martorii unui spectacol eclectic în care se vor regăsi teme muzicale folclorice extrem de cunoscute, în variante reinterpretate de invitații speciali Grigore Leșe, Damian Drăghici și Alex Calancea Band, alături de Orchestra “Lăutarii” din Chișinău condusă de maestrul Nicolae Botgros.

Pub

De asemenea, în anul celebrării Centenarului Marii Uniri, TVR aduce pe scenă artişti din toate regiunile istorice ale țării, nume sonore ale folclorului. O demonstraţie muzicală care ne reamintește că folclorul îi uneşte şi îi reprezintă pe toţi românii.



Şi pentru că Televiziunea Română a lansat un proiect național menit să descopere o nouă generație de artiști, promotori ai culturii tradiționale române - show-ul “Vedeta Populară” -, pe scena Festivalului se vor afla şi câțiva dintre laureații concursului, dar și tineri care au debutat la TVR.





„Mi-a lipsit mult Cerbul de Aur. Și parcă în fiecare an în care a lipsit, am așteptat cuminte revenirea lui. Și asta pentru că Cerbul de Aur a fost prima mea apariție pe o scenă mare! La Cerb am făcut cele mai frumoase petreceri, la Cerb am adunat mereu vârfurile atâtor generații de artiști, la Cerb am inovat pentru spectacolul de folclor din România și la Cerb am trăit unele dintre cele mai mari împliniri profesionale. Anul acesta nu ne dezmințim! Vă aștept pe 2 septembrie cu multe emoții și bucurie!”, a declarat Iuliana Tudor, producător și prezentator al spectacolului România Centenar.



Finalul serii este dedicat unui proiect muzical: „Toți K1 Pentru România”, cu o distribuție de gală din care fac parte Nicolae Furdui Iancu, Paula Seling, Grupul instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, Trupa K1, actorii Vlad Rădescu, Mihaela Rădescu, Sorin Francu.



Actorii și interpreții vor aduce pe scena Festivalului personalitățile proeminente și cele mai semnificative evenimente istorice care au marcat evoluția actului de unire a românilor, într-o suită de momente artistice.



Anul acesta, la jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton și vedeta Galei, Nicole Scherzinger.





Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.



Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.



Biletele pentru Festival sunt disponibile pe site-ul Eventim și în rețeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărturești, Diverta si Humanitas.



Toate informațiile sunt disponibile pe siteul oficial al Festivalului Internațional Cerbul de Aur: http://cerbuldeaur.ro



Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.



Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.