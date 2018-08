Robin Wright, star al serialului „House of Cards”, s-a căsătorit pe ascuns

Căsătoria a avut loc pe 10 august, însă cuplul nu a confirmat încă informaţia, mai scrie People.

Potrivit publicaţiei Vogue Paris, Wright a purtat "o rochie din dantelă boho, perfectă pentru a dansa toată noaptea".

De asemenea, Dylan Penn, fiica în vârstă de 27 de ani a actriţei cu fostul soţ Sean Penn, a publicat pe o reţea de socializare online o înregistrare de la o nuntă în stil boho ce a avut loc în La Roche-sur-le-Buis, în Franţa.

Wright şi Giraudet, şef al departamentului VIP Relations la casa de modă Saint Laurent, au o relaţie de circa un an, iar, în urmă cu câteva luni, au fost văzuţi purtând verighete din aur.

Acesta este al treilea mariaj pentru Wright, în vârstă de 52 de ani. Ea a mai fost căsătorită cu actorul Dane Witherspoon, din 1986 până în 1988, şi cu Sean Penn, cu care are doi copii, Dylan şi Hopper, în vârstă de 24 de ani. Cu Penn a avut o relaţie tumultuoasă, din 1989. Cei doi s-au căsătorit în 1996, au intentat de două ori divorţ şi s-au despărţit în cele din urmă în 2009.

În 2011, Wright a început o relaţie cu actorul Ben Foster, care a cerut-o de soţie în 2014, dar cei doi s-au despărţit în anul următor.

Robin Wright a revenit în actualitate în ultimii ani graţie rolului principal feminin din serialul "House of Cards", pentru care a primit un premiu Globul de Aur şi cinci nominalizări la Primetime Emmy Awards. Actriţa americană s-a născut în 1966 şi şi-a început cariera la vârsta de 14 ani, ca fotomodel. A debutat pe marile ecrane în filmul-cult "File de poveste/ The Princess Bride", de Rob Reiner, şi de atunci a devenit una dintre cele mai apreciate actriţe, jucând şi în "Robin Hood, prinţul hoţilor/ Robin Hood: Prince of Thieves" (1991), "Pretendenţii/ The Playboys" (1992), "Forrest Gump" (1994), "Răzbunarea/ The Crossing Guard" (1995) şi "Moll Flanders" (1996). Wright a mai jucat în "Vieţile secrete ale Pippei Lee/ The Private Lives of Pippa Lee", alături de Julianne Moore, Alan Arkin, Keanu Reeves şi Blake Lively, care a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin în 2009.