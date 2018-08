Robert Redford: anunţ trist despre marele actor

Robert Redford, laureat cu premiul Oscar, se va retrage din actorie după lansarea, în această toamnă, a peliculei ''The Old Man & The Gun'', a declarat vedeta de 81 de ani pentru Entertainment Weekly.

Cunoscut pentru rolurile din peliculele ''Butch Cassidy and the Sundance Kid'' şi ''Out of Africa'', Redford interpretează un jefuitor de bănci în noul său film, programat să fie lansat în cinematografe în septembrie.

''Niciodată să nu spui niciodată, dar am ajuns la concluzia că asta a fost tot pentru mine în ceea ce priveşte actoria şi mă voi retrage 'pentru că o fac de când aveam 21 de ani''', a declarat Redford pentru publicaţie, preluat de Agerpres.

''M-am gândit, ei bine, este suficient. Şi de ce să nu mă retrag cu ceva foarte vesel şi pozitiv?'' a adăugat actorul.