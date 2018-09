Revista Time a fost vândută cu 190 de milioane de dolari miliardarului Marc Benioff

Marc şi Lynne Benioff nu se vor implica în operaţiunile zilnice sau în deciziile jurnalistice, care vor continua să fie luate de actuala echipă de conducere a revistei, a anunţat compania, scrie Agerpres.



La începutul acestui an, Meredith a anunţat că va plăti 2,8 miliarde de dolari în numerar, pentru preluarea grupului Time Inc, într-o tranzacţie sprijinită de fraţii miliardari Koch.



Meredith, care deţine titluri cum ar fi Family Circle, Better Homes & Gardens, va obţine acum şi controlul asupra revistelor People, Sports Illustrated şi Fortune.