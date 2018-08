Regizorul Viorel Mardare, propus pentru Premiul Național

Cu titlul de excepție, la propunerea premierului Pavel Filip, pentru decernarea Premiului Național a fost propusă și candidatura renumitului regizor Viorel Mardare. „Propunerea mea vine în semn de apreciere - este un regizor cunoscut și autor al mai multor filme de scurt metraj prin care s-a reușit promovarea Republicii Moldova. Cu părere de rău, anterior nimeni din cei care au conștientizat talentul acestui tânăr nu s-au gândit să-i înainteze dosarul”, a menționat premierul.

Conform regulamentului, membrii comisiei şi-au exprimat opinia prin vot secret. Numele câştigătorilor Premiului Naţional ediţia 2018 urmează să fie făcute publice după aprobarea hotărârii de Guvern. Laureaţii îşi vor primi distincţiile la 24 august curent, la Gala Premiului Național.

Premiul Naţional, în valoare de 100 mii de lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au contribuit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic.

UNIMEDIA amintește că zilele trecute actorul și regizorul Anatol Durbală a scris ca anul acesta Premiul Național ar trebui să fie înmânat lui Viorel Mardare: „În primul rând pentru că merită! Omul acesta a facut mai mult pentru Moldova decat ultimii vreo 3-4 miniștri de externe”.

Regizorul Viorel Mardare a fost diagnosticat, recent, cu cancer. Comunitatea online s-a sensibilizat într-un mod și au adunat peste o sută de mii de euro prin platforma gofundme.com.

Viorel Mardare a venit cu un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit tuturor pentru donațiile făcute.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

