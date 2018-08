Regizorul Viorel Mardare a început tratamentul în Viena. Ce spune despre Premiul Național primit de Guvern

„Despre Premiul Național l-am anunțat pe Viorel exact când se pregătea pentru transfuzie.

S-a bucurat enorm, simțeam cum prinde la curaj, mai ales că începu să glumească cum o face când emoțiile îl depășesc.

– Sper că te bucuri?

– Încă da, peste două ore nu știu cum va fi, când voi avea o treime de sânge austriac în mine!

-*-

Sângele apă nu se face, iar chimioterapia nu distruge dragostea de Țară și Oamenii ei”, a scris Angela Mardare Titencov.

Sora regizorului a adăugat ulterior:

„Am scris dimineața despre dragostea lui Viorel pentru Țară și Oameni. Poate a sunat patetic, nu știu. Știu doar că la cinele de familie purtăm discuții interminabile despre oamenii noștri. Vorbește mai mult Viorel, de unde interacționează mereu cu oamenii.

Despre pe cine a cunoscut în satul cutare, sau cine s-a filmat în scena cutare, sau ce doamnă deosebită cântă o frază în Must go on, sau ce mâini frumoase are mujikul cu furca, sau ce riduri a pictat viața pe fața moșneagului de lângă club, sau cât de dalboiobi sunt unii în teritoriu, sau ce plăcere să inhibi aerul la răsărit de soare și bl..ha cât de greu e să te trezești cu noaptea-n cap (oare cum o fac țăranii zilnic?)... Și încă multe sau-ri, nici nu-mi imaginez unde le stochează pe toate.

Eu iubesc oamenii, dar cum îi iubește Viorel nu știu cine-i mai poate iubi așa. Doar Kusturica, dar acela nu pe moldoveni îi iubește. )))

Acest filmuleț (da, e pentru un politician, săriți în cap) este întruchiparea dragostei lui. Fiecare personaj e copiat din viața reală și are un nume anume: nenea cu jiguliul e badea Mitea, Vasile Fiodorovici cu înghețata-păhăruț de vodcă e chiar Vasile Fiodorovici, băiatul din armată e și el un personaj real. Toți sunt reali. Adevărați.

Pentru acest Adevăr îl iubesc.

Pentru acest Adevăr a luat Premiul.

Îi aparține pe deplin. Și necego tut!”.

Anul acesta, regizorul va primir Premiul Național „pentru creația originală în arta filmului publicistic și promovarea imaginii Republicii Moldova”.

Amintim că recent prietenii, rudele, dar și oameni care nu îl cunosc personal pe Viorel Mardare s-au solidarizat și au adunat în timp record peste 107 mii de euro, necesari pentru tratamentul de cancer, depistat de medicii din Germania.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.