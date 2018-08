Reforma fiscală; La cei mai mulţi salariul va creşte cu 37-40 lei pe lună, dar la unii cu 5.138 lei

În cadrul acestei reforme este prevăzută dublarea scutirii personale de la 11.280 lei pe an la 24.000 lei pe an. Calculul impozitului pe venit se va face la cota unică de 12% și nu cu 7% și 18% cum are loc în prezent

"Totuși care este efectul acestei reforme, și ce beneficii aduce angajaților vedeți în calculul efectuat de echipa TOP ACCOUNT", îndeamnă în postare specialiştii firmei, care recomandă să tragem singuri concluziile.

La cine va creşte cel mai mult

Calculele efectuate relevă că în cazul unui salariu brut de 3.000 de lei pe lună, acum angajatul încasazează un salariu net de 2.562,85 lei, iar după 1 octombrie 2018 - cu 39,95 lei mai mult, adică 2.602.8 lei. Altfel spus creşterea este cu aproape 1,6%.

De o majorare şi mai neesenţială se vor bucura angajaţii ce au un salariu brut de 5.000 lei pe lună. Aici majorarea va fi cu doar 37 lei, sau mai puţin de un procent: de la 4.141,2 lei în prezent la 4.178 lei, scrie mold-street.com.

În cazul salariilor brute de 7.000 de lei pe lună creşterea va fi cu 144,2 lei (2,6%), la cei cu 10.000 lei pe lună - cu 305,3 lei (4%), pentru angajaţii ce beneficiază de salarii de 20.000 lei pe lună - cu 842,3 lei (5,6%), iar în cazul salariaţilor ce primesc 100.000 lei pe lună (sunt şi de aceştia!) - majorarea este cu 5.138,3 lei, sau cu 7%.

Ultimele date statistice relevă că în trimestrul I al acestui an salariul mediu pe economie a fost de 5.906 lei.

Cele mai mici salarii erau în domeniul artă, activități de recreere și de agrement - 3.685 lei şi în agricultură - 3.713 lei. În sectorul educaţie salariul mediu era de 4.680 lei, sănătate și asistență socială - 5.476,8 lei, iar în industrie - de 5.904,5 lei.

Cele mai mari salarii erau achitate în Informații și comunicații - 13.089,4 lei şi activități financiare și de asigurări - 11.262,6 lei.

Un pas mic

Unul din autorii reformei, secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Ion Chicu, susţine lîntr-o postare pe facebook că are "convingerea certă, că introducerea cotei unice, de-facto diminuarea cotei de la 18% la 12% pentru venituri salariale destul de mici, este doar în folosul cetățeanului și constituie un pas mic, dar foarte real pentru a convinge oamenii noștri să rămînă să muncească în țară".

"Da, le dau dreptate celor, care afirmă, că introducerea cotei unice înseamnă și creșterea primei cote din fosta grilă cu 5 p.p. Dar, stimați prieteni, s-a majorat scutirea personală de la 11.280 pînă la 24 mii lei anual (minimul de existență pentru această perioadă), tocmai pentru ca nimeni să nu aibă de suferit", afirmă oficialul, scrie mold-street.com.

În acelaşi timp fostul ministru al Economiei Alexandru Muravschi constată într-un comentariu că în urma acestei reforme va crește diferența dintre veniturile celor săraci și ale celor bogați.

"Aceasta înseamnă că trecerea la o rată unică a impozitului pe venit este, în esență, o tranziție către un sistem de impozitare regresivă. Ea are propriile aspecte pozitive mici asociate cu simplificarea administrării impozitului. De fapt, trecerea la o taxă unică este o recunoaștere de către stat a slăbiciunii sale în domeniul administrării", concluzionează economistul.