Red Union Fenosa avertizează: recoltarea nucilor în apropierea reţelelor electrice este periculoasă

Analiza cazurilor de electrocutare, ce au avut loc anterior în timpul acestor lucrări denotă faptul, că persoanele implicare în asemenea activităţi nu ţin cont de aflarea sa la distanţe inadmisibile de la conductorii aflaţi sub tensiune, utilizează diferite ţevi sau bare metalice pentru a scutura nucile, neglijând riscul atingerii prin intermediul lor de conductori sau al creării unui arc electric, nu ţin cont de căderea precipitaţiilor, de umiditatea solului sau a celei din atmosferă, care facilitează scurgerea sau transmiterea curentului prin intermediul diferitor obiecte folosite în calitate de instrument de lucru, se arată într-un comunicat emis de Union Fenosa

Chiar şi atingerea conductorilor electrici de crengile verzi sau umede ale copacilor poate fi cauza unui accident cu consecinţe grave pentru persoanele aflate pe copac în acel moment.



Având în vedere aceste riscuri şi cerinţele normelor de securitate electrică interzicem categoric orice fel de activităţi desfăşurate in vecinătatea imediată a LEA sau altor instalaţii electrice! Avertizaţi despre acest pericol persoanele care nu cunosc sau ignoră regulile de securitate!



„Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice”, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 23.04.2002 prevede măsuri obligatorii spre executare sub aspectul securităţii electrice atât pentru întreprinderile din domeniu, cât şi pentru proprietarii sau arendaşii loturilor de pământ, implicit pentru toată populaţia. Una din cele mai frecvente încălcări ale Regulamentului constă în plantarea şi întreţinerea în zona de protecţie a reţelelor electrice a pomilor fructiferi, în special a nucilor, şi efectuarea lucrărilor de strângere a roadei în perimetrul de securitate a LEA. Din această cauză orice activităţi ale populaţiei în aceste împrejurări sunt însoţite de un grav pericol de electrocutare, care poate surveni ca rezultat al apropierii la o distanţă inadmisibilă, al contactului direct sau prin intermediul unor obiecte metalice ori umede, de conductoarele LEA aflate permanent sub tensiune.



Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. efectuează permanent în mod planificat lucrările necesare de tăiere a vegetaţiei în zonele de protecţie ale LEA şi a instalaţiilor electrice, dar populaţia trebuie să conştientizeze riscurile la care se expune şi să renunţe la aceste activităţi.



Este important să respectaţi următoarele reguli:



- nu urcaţi pe copacii prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care se află în apropierea LEA;



- nu permiteţi copiilor să culeagă fructe de pe pomii din preajma LEA şi a instalaţiilor electrice sau să se joace în preajma acestora;



- nu vă apropiaţi şi nu vă atingeţi de conductoarele liniilor electrice, întrerupătoare şi alte echipamente electrice;



- nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductoarele care atârnă suspect în urma unor intemperii în apropierea instalaţiilor electrice;



- nu deschideţi sub nici un motiv uşile posturilor de transformare, a panourilor de distribuţie şi a cutiilor de cablu;



- nu vă urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene;



- nu legaţi animale domestice de pilonii liniilor electrice aeriene;



- nu pătrundeţi în încăperile punctelor de transformatoare şi ale altor instalaţii electrice;



- despre orice defecţiune sau accidente informaţi imediat întreprinderea furnizoare de energie electrică prin intermediul Oficiului 24 de ore la numărul de telefon 022- 43-11-11.