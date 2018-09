Reacția preotului acuzat că ar fi pipăit-o pe Ariana Grande la funeraliile Arethei Franklin

Episcopul Charles H. Ellis al III-lea a fost aspru criticat în mediul online după ce a luat-o în brațe pe Ariana Grande în urma unei reprezentații susținute la funeraliile Arethei Franklin. Acesta a fost acuzat că ar fi pipăit-o pe artistă.

Într-un interviu acordat publicației The Associated Press, preotul și-a cerut scuze.

”N-aș avea niciodată intenția de a atinge sânii unei femei. Am pus mâna în jurul ei. Poate că am întrecut limita, am fost prea prietenos sau familar, dar din nou îmi cer scuze”, a transmis preotul.

Acesta a mai precizat că a îmbrățișat toți artiștii prezenți la funeraliile Arethei Franaklin.