Reacția lui Ruslan Codreanu după învinuirile aduse de PL și PSRM că s-ar fi numit ilegal în funcția de primar interimar: „Asta-i bădărănism”

„Am fost și eu surprins de toate învinuirile care s-au adus ieri în cadrul ședinței Consiliului Municipal. De ce am fost surprins? Pentru că, înainte de ședința Consiliului Municipal, am avut câteva discuții atât cu Ion Ceban, cât și cu colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Eu am arătat maximă deschidere din partea Primăriei și la discuțiile pe buget, și la discuțiile pe inițiativele noi care au fost ieri aprobate și am fost surprins, e puțin spus, de atitudinea pe care nu o găsesc deloc, nici măcar una politică – ca să-i zic așa –, pentru că mulți pot să zică că asta-i politică. Nu, asta nu-i nici măcar politică, asta-i bădărănism.

Două săptămâni au fost blocate conturile Primăriei din cauză că era confuzia respectivă cu interimatul la trezoreria noastră. Este cum este, pentru că pentru trezorerie cererea de refuz a dlui viceprimar Grozavu nu este un document administrativ și atunci a apărut întrebarea cine semnează conturile pentru salariu, cine semnează conturile pentru agenții economici care aduc asfaltul pentru borduri, pentru licitațiile pentru grădinițe, școli etc. Și atunci a apărut întrebarea asta cu dispoziția respectivă, care a fost consultată inclusiv cu oficiul Cancelariei de Stat, ca să vedem partea legală.

Pub

Eu nu port nicio vină nici pentru nevalidarea alegerilor, eu nu port nicio vină nici pentru tot ce se întâmplă în oraș ca dezastru în ultimii ani de zile, mi-am asumat responsabilitatea de trei săptămâni să deblochez situația de criză în care ne-am aflat”, a declarat Ruslan Codreanu în cadrul unui interviu pentru europalibera.rog.

UNIMEDIA amintește că marți, 24 iulie, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, liberalul Ion Cebanu a declarat că la Primărie sunt comise încălcări grave. Dânsul a ținut să menționeze că actualul primar general interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, s-a numit singur în această funcție printr-o dispoziție semnată la data de 10 iulie curent.

Cu acuzații similare a venit și liberalul Valeriu Munteanu.

Ulterior, Primăria capitalei a organizat o conferință de presă în care a venit cu o reacție în cazul acuzațiilor că viceprimarul Ruslan Codreanu s-ar fi autointitulat în funcția de primar interimar al Chișinăului.

„În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al suspendării din funcție sau al imposibilității primarului de a-și exercita funcția, interimatul se asigură de către un viceprimar. Astăzi avem doi viceprimapri. Având în vedere că este declarația în scris a domnului Nistor Grozavu, viceprimarul Ruslan Codreanu și-a asumat de drept exercitarea funcției de primar general interimar", a declarat într-o conferință de presă directorul Direcției Juridice, Valeriu Bogdan.

UNIMEDIA amintește că la data de 29 iunie, CEC-ul a decis că următoarele alegeri pentru funcția de primar al capitalei se vor deșfășura în 2019, drept consecință a invalidării alegerilor, în urma cărora învingător a ieșit Andrei Năstase. Astfel, Primăria urmează să fie condusă de un primar interimar.