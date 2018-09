Putin, înconjurat de mii de tancuri: Rusia iubește pacea

„Politica noastră externă este orientată spre o colaborare constructivă cu toate ţările interesate”, a afirmat Putin, adăugând că „acesta este motivul pentru care 87 observatori din 59 de ţări ale lumii asistă la aceste manevre”, într-un discurs susţinut pe poligonul Ţugol din Transbaikalia (zonă de la frontiera cu China şi Mongolia) după ce a trecut în revista o parte din trupele care participă la exerciţiile Vostok-2018, cele mai ample de după 1981.

Actualele aplicaţii au demonstrat că armata rusă poate riposta în cazul unor ameninţări militare majore, a subliniat liderul de la Kremlin, afirmând că Rusia va continua să-şi dezvolte forţele armate pentru ca acestea să poată să apere suveranitatea Federaţiei Ruse şi să-i sprijine pe aliaţii ei.

„Datoria noastră este să fim pregătiţi să ne apărăm suveranitatea, securitatea şi interesele naţionale, iar dacă este necesar să ne sprijinim aliaţii. Deci, vom continua să consolidăm forţele armate, să le echipăm cu ultimele generaţii de arme şi tehnologie, să dezvoltăm cooperarea militară pe plan internaţional”, a insistat şeful statului rus. Adresându-se militarilor prezenţi, Vladimir Putin a spus că aşteaptă de la ei să-şi respecte jurământul de credinţă faţă de ţară.

După discurs, Putin a asistat la o paradă a tehnicii militare implicate în manevrele Vostok-2018, denunţate de NATO ca o repetiţie a unui „conflict la scară largă”.

La aceste manevre, desfăşurate în Siberia orientală şi Extremul Orient rus (din 11 până pe 17 septembrie), participă aproape 300.000 de soldaţi, 36.000 de blindate şi peste 1.000 de aparate de zbor (avioane, elicoptere, drone), 80 de nave, precum şi militari din China şi Mongolia.

În cursul aplicaţiilor, armata rusă s-a antrenat miercuri să respingă un atac aerian, folosind sisteme de apărare antiaeriană de ultima generaţie S-400. Astfel, peste 1.000 de soldaţi şi sisteme antiaeriene S-400 şi S-300, precum şi sisteme Panţîr (instalate şi în Siria) au participat la exerciţiile de pe poligonul din Telemba, situat la 130 km nord de Cita, oraş în Siberia orientală. Aceste exerciţii au vizat respingerea unui ''atac masiv cu rachete'' din partea unui „inamic imaginar'', a indicat un oficial al armatei ruse, Serghei Tihonov.

