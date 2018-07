Programul zilei de astăzi în Chișinău: Lucrări de salubrizare, infrastructură şi întreţinere a străzilor

ÎM Regia „Exdrupo”

Sectorul Centru

a) Salubrizarea mecanizată: str. Ismail, str. Pan Halippa, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduct Centru – Botanica, bd. Ştefan cel Mare şi Sânt, str. 31 august 1989, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexe Mateevici.

b) Reparaţia curenta a străzilor: str. Academiei, str. Anton Crihan.



Sectorul Buiucani:

a) Salubrizarea mecanizată: str. Ion Pelivan, str. Nicolae Costin, str. Liviu Deleanu, str. V. Belinski, str. Tudor Vladimirescu, str. 27 Martie, str. Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexe Mateevici, str. Maria Cebotari, str. Sfatul Ţării, str. Serghei Lazo, str. Petru Movilă, str. Toma Ciorbă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt.

b) Reparaţia curentă a străzilor: str. Sfatul Ţării, str. Serghei Lazo.



Sectorul Râşcani:

a) Salubrizarea manuală: str. Bogdan Voievod, 6/4.

b) Salubrizarea mecanizată: str. Albişoara, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Alecu Russo, str. Kiev, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Calea Moşilor, str. Nicolae Dimo, str. Florilor, str. Studenţilor, str. Ceucari, str. Tudor Vladimirescu.

c) Reparaţia curentă a străzilor: str. Bogdan Voievod, 6/4.

Sectorul Ciocana:

a) Salubrizarea manuală: str. Lunca Bâcului.

b) Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Nicolae Milescu-Spătaru, str. Uzinelor, str. Vadul lui Vodă, str. Lunca Bâcului.

c) Reparaţia curentă a străzilor: str. Petru Zadnipru, 16/3, 16/2, 16/1, 16.



Sectorul Buiucani:

a) Salubrizarea manuală: str. P. I. Jumate.

b) Salubrizarea mecanizată: şos. Munceşti, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Hristo Botev, str. Valea Crucii, str. Grenoble, bd. Cuza Vodă.

c) Reparaţia curentă a străzilor: str. P. I. Jumate, bd. Traian, 5/2.



ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”

Lucrări de curățare a arborilor



Sectorul Ciocana

- Str. Nicolae Milescu-Spătaru, 15/1.



Sectorul Centru

- str. Negruzzi, 1

- str. Negreşteni, 2



Sectorul Râșcani

- str. Iazului, 2/4

- str. Albișoara, 80/1 şi 80/4.



Sectorul Botanica

- str. Teilor

- str. Sarmizegetusa



Sectorul Buiucani

- Str. Vasile Lupu, 81-83