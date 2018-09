Profesorii de la liceul „Orizont” ar fi fost expulzați ilegal. Deputat: „Oficialul a declarat precum ca nu este expert în tratate internaționale”

Deliu l-a întrebat pe oficial dacă profesorii au încălcat prevederile legislației naționale și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Drept răspuns, responsabilul a spus că nu este expert în tratate internaționale.

„Despre demnitatea noastră ...

În ședința subcomisiei parlamentare privind problema declarării drept indezirabili a profesorilor de la LT „Orizont” am întrebat despre respectarea întocmai si in volum deplin a prevederilor legislației naționale și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Răspunsul a fost unul evaziv la prima parte a întrebării, iar la cea de-a doua parte a fost pur și simplu penibil ... Oficialul a declarat precum ca nu este expert în tratate internaționale ...

În acest sens, reproduc prevederile Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, dar, reiterez și întrebarea: a fost sau nu respectate prevederile legislației naționale și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte?!

„Articolul 57. Contestarea deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă poate fi atacată de acesta în instanță de judecată.

(2) Exercitarea căii de atac prevăzută la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei de judecată să dispună suspendarea executării deciziei până la soluţionarea acţiunii. Instanţa de judecată va examina de urgenţă cererea de suspendare, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.

(3) Cauza privind contestarea deciziei de declarare a străinului persoană indezirabilă se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este definitivă şi executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.

Art.60. Interzicerea îndepărtării

(2) Îndepărtarea străinului nu este permisa daca aceasta este interzisa prin tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. "

N. B. Respectate întocmai si in volum deplin!

Daca e sa suprapunem acțiunile autorităților competente si răspunsurile acestora cu prevederile legale, constatam o discrepanta vădită ...

O întrebare, deloc retorica: poate oare puterea care nu respecta legea, dar si ipocrita, sa reprezinte cetățenii?!”, scrie Deliu pe pagina sa de Facebook.

Amintim că la 6 septembrie curent șapte persoane de origine turcă din administrația liceului „Orizont” au fost reținute.

La data de 7 septembrie, în jurul orei 21:00, cei șapte angajați ai liceului Orizont din Chișinău care au fost expulzați ieri din Republica Moldova sunt în Istanbul.

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că cei șapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili de către organele competente şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Amnesty International Moldova s-a declarat profund îngrijorată de pericolul iminent pentru viața și securitatea persoanelor, precum și de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, în privința administrației rețelei de licee „Orizont”.

De asmenea, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova a solicitat explicații privind acțiunile întreprinse astăzi de SIS în legătură cu directorul liceului moldo-turc Orizont și a altor 5 profesori care activează în aceeași instituție de învățământ.

Operațiunea SIS a fost comentată și de Secretarul de Stat al Ministerului Justiției. Nicolae Eșanu, care își exprimă speranța ca „în mapele SIS există documente solide care justifică expulzarea cetățenilor turci”, în caz contrar, Moldova riscă să piardă un nou dosar la CtEDO.

În schimb, președintele țării, Igor Dodon, acuză presa de standarde duble și spune că „au fost expulzări mai urâte, pe criterii strict politice”.

Zeci de actualizări pe minut, mii de tweeturi cu hashtagul #MoldovaStopExtradition apar pe rețeaua de socializare Twitter. Majoritatea celor care postează își exprimă îngrijorarea și apelează la instituțiile și mass-media internaționale.

Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat organizarea unor audieri parlamentare în cazul expulzării din țară a celor șapte cetățeni turci, iar Pavel Filip a solicitat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea în continuare a procesului de studii în liceul privat, în care activau cei șapte cetățeni turci expulzați astăzi din Republica Moldova.