Priscilla Presley, dezvăluiri despre căsătoria sa cu Elvis: „Nu am divorţat pentru că nu îl mai iubeam, era iubirea vieţii mele”

"Nu m-a văzut niciodată fără machiaj. Nu voia niciodată să mă vadă când mă îmbrac, voia să vadă doar rezultatul final", a declarat Priscilla Presley, într-un pentru un post de televiziune.

Cel care îi alegea hainele când mergeau împreună la cumpărături era Elvis.

"Am trăit o viaţă care nu era a mea, în care cumva m-am pierdut pe mine. Nu am avut parte de anii obişnuiţi de adolescenţă, aşa că a trebuit să mă adaptez. Când a început să meargă în turneu, m-am dus să iau lecţii de dans - abia atunci am realizat că femeile au o viaţă a lor", a mai spus actriţa, acum în vârstă de 73 de ani.

"Nu am divorţat pentru că nu îl mai iubeam, era iubirea vieţii mele, dar trebuia să văd cum este lumea reală", a mai spus Priscilla, care avea 27 de ani când a divorţat de Elvis.