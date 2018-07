Principatul Monaco se extinde în mare. Proiectul va costa 2 miliarde de dolari

Principatul, puţin mai mare decât parcul Herăstrău îşi va spori suprafaţa cu trei la sută, la capătul unui proiect în valoare de două miliarde de dolari. Pe noul teren vor fi ridicate clădiri rezidenţiale de lux, vor fi amenajate parcuri şi o promenadă.

Un nou cartier este construit între portul Hercule şi complexul expoziţional Grimaldi Forum. Potrivit dorinţelor prinţului Albert de Monaco, ecologist convins, construcţia a început în 2014, după ce biologii au dat undă verde.

Într-o primă fază, toată vietăţile marine şi toate plantele care trăiau pe fâşia unde se construieşte au fost mutate câţiva km în larg. Biologii le monitorizează evoluţia non-stop.

Eric Cheype, reprezentantul companiei Bouygues Travaux Publics: “Am mutat 145 de scoici rare. Estimările noastre arătau că pe fundul mării vieţuiesc 34 de specii, dar noi am găsit mai multe când am făcut verificări amănunţite. Am mutat şi plante acvatice foarte admirate, folosind o tehnică specială, cu ajutorul unor coşuri.”

Cea mai mare provocare a fost construirea şi transportul unor uriaşe blocuri din beton armat, care vor forma un soi de zid de protecţie, în larg.

Eric Cheype, reprezentantul companiei Bouygues Travaux Publics: “E o provocare, fiindcă trebuie să produci într-o singură operaţiune o structură cu o lungime de 25 de metri. La final, vom avea un zid de beton armat de 280 de metri lungime.”

Structurile de 26 de metri înălţime şi cântărind zece mii de tone fiecare au fost produse la Marseille şi transportate pe mare până la Monaco. Suprafaţa dintre piloni şi vechiul ţărm va fi umplută cu rocă şi sute de mii de tone de nisip aduse din Sicilia.

Nu e prima dată când principatul, al doilea cel mai mic stat din lume după Vatican, cu o populaţie de 38 de mii de locuitori, se extinde în mare. În anii 70, Monaco şi-a sporit suprafaţa cu 30 la sută. Noul proiect, îi va aduce în plus o bucată de ţărm de 15 acri, adică trei la sută din teritoriul actual.

Prima fază a proiectului va fi încheiată în 2020. Pe noua suprafaţă de teren vor fi construite apartamente de lux, un muzeu, mai multe parcuri şi clădiri administrative. Cele din urmă, în valoare de 750 de mii de dolari, vor fi oferite principatului. Proiectul în valoare de aproape două miliarde de dolari e finanţat de companii private.