Prima înregistrare pe care apare vocea lui David Bowie, scoasă la licitație

Pe banda din 1963 se poate auzi vocea tânărului Bowie, în vârstă de 16 ani - pe numele real David Jones - care a înregistrat acest demo alături de prima sa trupă, The Konrads, informează Press Association.



Grupul a fost refuzat de casa de discuri Decca, iar banda pe care Bowie interpretează piesa "I Never Dreamed" nu a fost lansată niciodată.



Bowie a părăsit formaţia după câteva luni. Şase ani mai târziu, cariera sa a fost lansată odată cu "Space Oddity".



Banda, cu o valoare estimată la 10.000 de lire, face parte dintr-o serie de obiecte care vor fi scoase la licitaţie de fostul baterist din The Konrads, David Hadfield, care a fost şi managerul formaţiei. Acesta a descoperit-o întâmplător în 1990 în timp ce îşi muta domiciliul. Obiectul a fost găsit în garaj, într-un coş de pâine care aparţinuse bunicului său.



Bowie a fost saxofonist în această formaţie, însă membrii trupei au decis că vocea sa ar fi cea mai potrivită pe această bandă.



În cadrul licitaţiei vor fi scoase la vânzare mai multe scrisori, facturi, formulare de rezervare şi schiţe promoţionale din perioada primilor ani din cariera lui Bowie, precizează sursa citată.