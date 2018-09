Premiile Emmy 2018: Tendințe și recorduri înaintea celei de-a 70-a ediții

Gala premiilor Emmy, care răsplătesc în fiecare an cele mai valoroase producţii americane de televiziune, va avea loc luni în cadrul unei ceremonii găzduite de Microsoft Theater din Los Angeles şi marcate de confruntarea dintre canalul HBO, producătorul celebrei serii „Game of Thrones”, şi gigantul de internet Netflix.

Nominalizată de 21 de ori anul acesta, emisiunea satirică emblematică a televiziunii americane ''Saturday Night Live'', cunoscută pe plan internaţional în special pentru parodierea lui Donald Trump de către Alec Baldwin, şi-a bătut propriul record cu 252 de nominalizări de la înfiinţarea sa în 1975, scrie Agerpres.



Ediţia din 2018 a premiilor aduce mai multe debuturi celebre precum cântăreţul pop Ricky Martin şi actriţa spaniolă Penelope Cruz (laureată cu Oscar în 2009), amândoi nominalizaţi pentru rolurile din serialul 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'.



Actorul Henry Winkler, interpretul personajului Fonzie din serialul ''Happy Days'' difuzat în anii 1970, ar putea, în cele din urmă, să primească un Emmy pentru rolul său din ''Barry'', un serial produs de HBO despre un asasin plătit care îşi face intrarea în lumea teatrului amator.



În luna iulie, în momentul anunţării nominalizărilor, Gigantul Netflix a depăşit HBO la numărul de nominalizări, 112 comparativ 108. Va reuşi Netflix să-şi păstreze poziţia de lider şi după decernarea trofeelor?



Anul trecut, HBO a obţinut 29 de premii Emmy, comparativ cu 20 primite de Netflix.



În cadrul ediţiei de anul acesta, dragonii şi marea familie din Westeros a seriei ''Game of Thrones'', secondaţi de androizii din Westworld, un alt succes HBO, se vor înfrunta cu producţiile Netflix ''GLOW'', serialul despre fenomene supranaturale ''Stranger Things'' şi ''The Crown'', despre regina Marii Britanii.